Frau zahlt teuren Hundefriseur für Hausbesuch: Ergebnis macht sie sprachlos

Arkansas (USA) - Sie wollte Zeit sparen, war bereit, dafür auch tiefer in die Tasche zu greifen. Doch als Erin Argo (42) aus Arkansas sah, was der Hundefriseur aus ihrem Vierbeiner Fritz gemacht hatte, war sie sprachlos.

So sah Rüde Fritz vor seinem "Martyrium" aus. © Instagram/Screenshot/atypical.erin

Argo hatte den Friseur extra zu sich nach Hause bestellt. Doch auf diese teure "Hilfe" hätte sie im Nachhinein lieber verzichtet. Denn der kleine Hund sah wie ein armes kleines Würmchen aus, war bis auf den Kopf fast komplett geschoren.

Trotz des miesen Ergebnisses und des hohen Preises bezahlte das Frauchen den Hundefriseur zähneknirschend. Wie es dazu kommen konnte, erklärte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Unser Hündchen ist mit seinen 2,3 Kilogramm sehr klein. Deshalb sind wir immer etwas nervös, wenn wir ihn zum Hundefriseur bringen, wo auch große Hunde frisiert werden", erklärte die 42-Jährige.

Zudem seien sie und ihr Mann in Vollzeit tätig. "Wir haben zwei Kinder, und ich arbeite als Content Creator. Ihn zum Hundefriseur zu bringen und eine Stunde später wieder abzuholen, ist Zeit, die wir nicht immer haben", so Argo.

Aber wie konnte es dazu kommen, dass Fritz am Ende so mies aussah?