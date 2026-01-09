Nase von Golden Retriever wechselt von schwarz zu rosa: Herrchen staunt, was später passiert

Arlington (USA) - "Ich konnte meinen Augen beim ersten Mal nicht trauen!" Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia stellte vor einigen Jahren verdutzt fest, dass die Nase seiner Golden-Retriever-Hündin Emma im Winter plötzlich rosa geworden war. Noch mysteriöser wurde die ganze Geschichte, als der Riechkolben im Frühling wieder seine bekannte schwarze Farbe annahm. Als die Nase im folgenden Winter erneut rosa wurde, war Bubolz endgültig platt. Inzwischen kennt er aber die Wahrheit.

Golden-Retriever-Dame Emma sorgt bei ihrem Herrchen für Staunen. Mal ist ihre Nase schwarz, mal rosa. Was ist denn da los? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife

In einem TikTok-Video stellt der US-Amerikaner seit einigen Tagen die kuriose Geschichte vor. Darin zeigt er nicht nur Aufnahmen von Emmas Nase, die immer wieder die Farbe wechselt, sondern auch die von Artgenossin Ellie.

Dabei stellt er klar, dass das Riechorgan der anderen Golden-Retriever-Dame immer schwarz bleibt. Glücklicherweise klärt Bubolz auch gleich auf, wie es zu diesen chamäleonartigen Farbwechseln kommt.

"Wie es aussieht, heißt es Schneenase oder Winternase", verrät das Herrchen im Video. Das Prozedere wiederhole sich jährlich, sei aber vollkommen schmerzlos und ungefährlich so Bubolz.

Was fehlt, ist eine nachvollziehbare Erklärung für dieses "Farbenspiel". Selbst die Fachwelt ist diesbezüglich noch am Rätseln.