Nase von Golden Retriever wechselt von schwarz zu rosa: Herrchen staunt, was später passiert
Arlington (USA) - "Ich konnte meinen Augen beim ersten Mal nicht trauen!" Kevin Bubolz aus Arlington in Virginia stellte vor einigen Jahren verdutzt fest, dass die Nase seiner Golden-Retriever-Hündin Emma im Winter plötzlich rosa geworden war. Noch mysteriöser wurde die ganze Geschichte, als der Riechkolben im Frühling wieder seine bekannte schwarze Farbe annahm. Als die Nase im folgenden Winter erneut rosa wurde, war Bubolz endgültig platt. Inzwischen kennt er aber die Wahrheit.
In einem TikTok-Video stellt der US-Amerikaner seit einigen Tagen die kuriose Geschichte vor. Darin zeigt er nicht nur Aufnahmen von Emmas Nase, die immer wieder die Farbe wechselt, sondern auch die von Artgenossin Ellie.
Dabei stellt er klar, dass das Riechorgan der anderen Golden-Retriever-Dame immer schwarz bleibt. Glücklicherweise klärt Bubolz auch gleich auf, wie es zu diesen chamäleonartigen Farbwechseln kommt.
"Wie es aussieht, heißt es Schneenase oder Winternase", verrät das Herrchen im Video. Das Prozedere wiederhole sich jährlich, sei aber vollkommen schmerzlos und ungefährlich so Bubolz.
Was fehlt, ist eine nachvollziehbare Erklärung für dieses "Farbenspiel". Selbst die Fachwelt ist diesbezüglich noch am Rätseln.
TikTok-Video zeigt kuriose Farbwechsel bei der Nase von Golden Retriever Emma
"Wir sind uns nicht sicher, was die Ursache ist. Aber da es am häufigsten im Winter oder in kalten Klimazonen auftritt, vermuten wir, dass es etwas mit der Temperatur oder möglicherweise mit bestimmten Enzymen zu tun haben könnte", erklärte Dr. Sandra Koch, eine zertifizierte Tierdermatologin, in einem Interview mit petMD.
Leider musste sie sich selbst aber ein wenig widersprechen. Die sogenannte Schneenase trete zwar am häufigsten im Winter auf, könne aber auch im Sommer oder sogar in tropischen Gebieten vorkommen, so die Expertin.
"Wir haben nur sehr wenige Informationen darüber. Es wurde wenig Forschung betrieben, und die meisten Informationen, die wir haben, beruhen auf Einzelfallberichten", gab Dr. Koch letztlich zu.
Somit dürfte Hündin Emma ihr Herrchen mit diesem Mysterium auch weiterhin faszinieren. Sorgen macht sich Bubolz zum Glück aber keine mehr.
