Luna und Lucy sind nicht zu trennen, dürfen sie weiter zusammenbleiben?
Frankfurt am Main - Für die beiden viereinhalb Jahre alten und wirklich sehr freundlichen und unkomplizierten Hündinnen Luna und Lucy sucht das Tierheim in Frankfurt ein gemeinsames neues Zuhause.
Denn die zwei hängen sehr aneinander und haben ihr gesamtes Leben gemeinsam verbracht. Nur wenn es gar nicht anderes ginge, würde man Luna und Lucy auch schweren Herzens voneinander trennen, heißt es auf der Webseite des Tierheims. Dann sollte aber bereits ein passender Artgenosse im Haushalt leben.
Wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger weiter mitteilen, mussten Catahoula-Mix Luna und Corgi-Labrador-Mischling Lucy leider im Tierheim abgegeben werden, da der Vorbesitzer umzugsbedingt keine Hunde mehr halten kann.
Jetzt heißt es also, ein schönes, neues Zuhause mit netten Menschen für die Hündinnen zu finden. Und da die beiden wirklich wundervolle Vertreterinnen ihrer Art seien, würde das Frankfurter Tierheim sie auch an Hundeanfänger und Familien mit Kindern abgeben, insofern diese mindestens acht Jahre alt sind.
Darüber hinaus lieben Luna und Lucy lange Spaziergänge und kuscheln überaus gerne.
Viel gelernt haben die Hündinnen bisher allerdings noch nicht. Sowohl an den Grundkommandos als auch an der Leinenführigkeit könne durchaus noch gearbeitet werden, heißt es auf der Webseite.
Lucy und Luna sind sehr lernwillig - am liebsten mit Leckerlis
Das sei aber sicherlich kein Problem, denn beide sind sehr lernwillig; vor allem, wenn dabei das ein oder andere Leckerli im Spiel ist.
Zudem sind die Hündinnen nach Angaben ihres Vorbesitzers stubenrein, kennen es, im Auto mitzufahren, und können auch bis zu vier Stunden alleine zu Hause bleiben.
Beim Umgang mit Artgenossen entscheide letztlich die Sympathie, Katzen mögen Luna und Lucy allerdings nicht.
Wer sich nun vorstellen kann, die beiden Hundedamen bei sich aufzunehmen und natürlich auch den benötigten Platz für das Duo zur Verfügung hat, kann sich gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.