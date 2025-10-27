Luna und Lucy sind nicht zu trennen, dürfen sie weiter zusammenbleiben?

Frankfurt am Main - Für die beiden viereinhalb Jahre alten und wirklich sehr freundlichen und unkomplizierten Hündinnen Luna und Lucy sucht das Tierheim in Frankfurt ein gemeinsames neues Zuhause.

Luna (l.) und Luca haben ihr ganzes bisheriges Leben gemeinsam verbracht. Im Frankfurter Tierheim hofft man deshalb, dass sie zusammen vermittelt werden können. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Denn die zwei hängen sehr aneinander und haben ihr gesamtes Leben gemeinsam verbracht. Nur wenn es gar nicht anderes ginge, würde man Luna und Lucy auch schweren Herzens voneinander trennen, heißt es auf der Webseite des Tierheims. Dann sollte aber bereits ein passender Artgenosse im Haushalt leben.

Wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger weiter mitteilen, mussten Catahoula-Mix Luna und Corgi-Labrador-Mischling Lucy leider im Tierheim abgegeben werden, da der Vorbesitzer umzugsbedingt keine Hunde mehr halten kann.

Jetzt heißt es also, ein schönes, neues Zuhause mit netten Menschen für die Hündinnen zu finden. Und da die beiden wirklich wundervolle Vertreterinnen ihrer Art seien, würde das Frankfurter Tierheim sie auch an Hundeanfänger und Familien mit Kindern abgeben, insofern diese mindestens acht Jahre alt sind.

Darüber hinaus lieben Luna und Lucy lange Spaziergänge und kuscheln überaus gerne.

Viel gelernt haben die Hündinnen bisher allerdings noch nicht. Sowohl an den Grundkommandos als auch an der Leinenführigkeit könne durchaus noch gearbeitet werden, heißt es auf der Webseite.