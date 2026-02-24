Malinois aus Wohnung verbannt: Findet Spirit trotzdem sein Happy End?

München - Malinois-Rüde Spirit kam ins Münchner Tierheim , da sein Vorbesitzer ihn nicht in seiner Wohnung halten durfte. Findet er nun endlich sein Happyend?

Malinois Spirit genießt die Sonne. Wer schenkt ihm ein Zuhause für immer? © Tierheim München

Spirit wurde im Oktober 2022 geboren und wiegt derzeit 23 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern.

Er ist ein freundlicher und menschenbezogener Hund, der klare Strukturen im Alltag braucht. Ohne konsequente Führung kann sein Verhalten schnell auffällig werden, berichten seine Pfleger im Tierheim.

Mit Artgenossen ist er bedingt verträglich. Ohne einen Menschen, der Verantwortung für ihn übernimmt, kann Spirit übergriffig werden. Er ist daher nicht als Zweithund geeignet.

Die Hunderasse Malinois gilt als loyal, aber auch anspruchsvoll. Erfahrene Besitzer sollten das Training ihrer Vierbeiner nicht nur als Hobby ansehen, sondern fest in ihren Alltag integrieren.