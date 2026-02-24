Malinois aus Wohnung verbannt: Findet Spirit trotzdem sein Happy End?
München - Malinois-Rüde Spirit kam ins Münchner Tierheim, da sein Vorbesitzer ihn nicht in seiner Wohnung halten durfte. Findet er nun endlich sein Happyend?
Spirit wurde im Oktober 2022 geboren und wiegt derzeit 23 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern.
Er ist ein freundlicher und menschenbezogener Hund, der klare Strukturen im Alltag braucht. Ohne konsequente Führung kann sein Verhalten schnell auffällig werden, berichten seine Pfleger im Tierheim.
Mit Artgenossen ist er bedingt verträglich. Ohne einen Menschen, der Verantwortung für ihn übernimmt, kann Spirit übergriffig werden. Er ist daher nicht als Zweithund geeignet.
Die Hunderasse Malinois gilt als loyal, aber auch anspruchsvoll. Erfahrene Besitzer sollten das Training ihrer Vierbeiner nicht nur als Hobby ansehen, sondern fest in ihren Alltag integrieren.
Tierheim München: Hund hofft auf Liebhaber seiner Rasse ohne Kinder
Malinois sind sportliche Hunde, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden müssen. Bewachen und beschützen liegt ihnen im Blut. Daher werden sie auch oft als Diensthunde, zum Beispiel bei der Polizei, einsetzt. Die furchtlosen Vierbeiner sind wahre Arbeitshelden und werden in langer Tradition in den Dienst des Menschen gestellt.
Spirit zeigt jagdliche Ambitionen und reagiert entsprechend seiner Rasse stark auf Bewegungsreize. Er hofft daher auf vorausschauende Halter, die solche Situationen vorzeitig erkennen und sicher damit umgehen können.
Um seine Menschen zu finden, setzt das Tierheim nicht nur auf fachliche Expertise, sondern auch auf die persönliche Erfahrung der Pfleger mit dem Hund. Dabei geht es den Tierschützern immer darum, das "richtige" und eben nicht "irgendein" Zuhause für ihre Schützlinge zu finden.
Für Spirit heißt das: ein Platz bei Menschen ohne Kinder, die in ruhiger Umgebung leben. Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3.
Titelfoto: Bildmontage (2): Tierheim München