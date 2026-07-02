Malteser-Hündin in Stuttgart angefahren und tödlich verletzt: Fahrer haut einfach ab

Stuttgart - Ein unbekannter Autofahrer in Stuttgart hat am Mittwochmorgen einen Hund angefahren und ist danach einfach geflüchtet. Für die kleine Malteser-Hündin endete der Vorfall tragisch.

Die Polizei ermittelt nach dem Fahrer der Unfallflucht begangen hat. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war eine 53-jährige Frau gegen 6.30 Uhr mit ihrer Malteser-Hündin und einem weiteren Hund auf der Ludwigsburger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 158 entdeckte die Hündin auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen anderen Hund und rannte über die Fahrbahn.

Dabei wurde das Tier von einem herannahenden Auto erfasst. Der Fahrer des Wagens hielt nach dem Zusammenstoß nicht an. Stattdessen setzte er seine Fahrt in Richtung Kelterplatz fort, ohne sich um den schwer verletzten Vierbeiner zu kümmern.

Die 53-jährige Besitzerin brachte ihre Hündin in eine Tierklinik. Dort konnten die Ärzte das Leben des Tieres jedoch nicht mehr retten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste die Hündin eingeschläfert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere der Besitzer des anderen Hundes, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand, wird als wichtiger Zeuge gesucht.