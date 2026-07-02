Schmusebärin Helena: Imposante Hündin sucht Plätzchen bei besonderen Menschen
München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Hündin Helena. Findet die Herdenschutz-Mix-Dame ihr Glück?
Helena wurde Ende 2017 geboren und kam ins Tierheim, weil sich ihr Besitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter um sie kümmern konnte. Ursprünglich stammt die rund 45 Kilogramm schwere Hündin aus Griechenland.
Sie hofft auf ein ruhiges Zuhause bei einfühlsamen Bezugspersonen. Standfeste Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären kein Problem.
Anfangs zeigt sich Helena noch sehr skeptisch gegenüber Fremden. Mit etwas Zeit und Geduld fasst sie Vertrauen. Bei ihr bekannten Menschen tritt sie dann anhänglich und sehr verschmust auf, berichten die Pfleger im Tierheim.
Im Umgang mit anderen Hunden bleibt Helena neutral. Sie möchte aber eher ihre Ruhe.
Tierschutzverein München sucht Zuhause für Herdenschutz-Mix Helena
Gassirunden sollten für Helena eher entspannt ablaufen, wobei sie da auch gerne eigenständig unterwegs ist. Das ist typisch für Herdenschutzhunde, denn sie wurden dafür gezüchtet, Tiere auch ohne die Aufsicht eines Hirten zu bewachen. Dabei müssen sie in der Lage sein, Situationen zu bewerten und entsprechend zu handeln.
In unserem städtischen Alltag kann es für Herdenschutzhunde zu Konflikten kommen, wenn sie wider ihrer Veranlagung "funktionieren" sollen. Künftige Halter sollten deshalb bestenfalls Erfahrung im Umgang mit solchen Hunderassen haben, um ihre Bedürfnisse zu verstehen.
Helene hat noch einige körperliche Baustellen und auch ausstehende Operationen, erklärt der Tierschutzverein. Für eine Hüft-/Ellbogenarthrose bekommt sie Schmerzmittel. Um ein gesundes Leben zu führen, muss die Hündin außerdem abnehmen. Derzeit schafft sie deshalb auch nur kleine Spaziergänge.
Alles Weitere zu Helena erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne. Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich an und lerne die Hündin kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)