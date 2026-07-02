Schmusebärin Helena: Imposante Hündin sucht Plätzchen bei besonderen Menschen

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Hündin Helena. Findet die Herdenschutz-Mix-Dame ihr Glück?

Helena wurde in Griechenland geboren. Findet sie nun in Deutschland ihr Für-Immer-Zuhause? © Tierheim München

Helena wurde Ende 2017 geboren und kam ins Tierheim, weil sich ihr Besitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter um sie kümmern konnte. Ursprünglich stammt die rund 45 Kilogramm schwere Hündin aus Griechenland.

Sie hofft auf ein ruhiges Zuhause bei einfühlsamen Bezugspersonen. Standfeste Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären kein Problem.

Anfangs zeigt sich Helena noch sehr skeptisch gegenüber Fremden. Mit etwas Zeit und Geduld fasst sie Vertrauen. Bei ihr bekannten Menschen tritt sie dann anhänglich und sehr verschmust auf, berichten die Pfleger im Tierheim.

Im Umgang mit anderen Hunden bleibt Helena neutral. Sie möchte aber eher ihre Ruhe.