Dalmatiner trifft auf Baby-Katzen: Was dann passiert, lässt viele Herzen hüpfen
Salt Lake City (USA) - Was für eine tolle Kombination! Seit Dalmatiner-Dame River die Bekanntschaft von fünf kleinen Babykatzen gemacht hat, herrscht in ihrem Zuhause in Salt Lake City positiver Ausnahmezustand. In viralen Videos ist zu sehen, wie die ungleichen Fellnasen miteinander interagieren - und dabei reihenweise Herzen zum Hüpfen bringen.
Diese Lebensfreude ist ansteckend: Obwohl die Kitten ihre Mama verloren haben - oder vielleicht gerade deswegen - himmeln sie den Hund an.
Wie in den Videos aus dem vergangenen Monat zu sehen ist, beruht diese Begeisterung auch auf Gegenseitigkeit. Sobald River morgens wach wird, will sie sofort wieder zu den kleinen Katzen, die vorübergehend in einem nach oben offenen Glas-"Käfig" im Bad leben.
Kaum ist sie dort angekommen, sind die Katzenbabys aus dem Häuschen. Vor allem eines von ihnen nimmt Anlauf und springt wie verrückt in die Höhe in Richtung der Hündin.
"Er ist zwar der Kleinste, aber er macht die größten Sprünge und ist auch der Lauteste", kommentiert Rivers Frauchen die "Freudensprünge" des Samtpfötchens.
Unterdessen hat die Geschichte einen bittersüßen Haken.
Virales TikTok-Video zeigt süße Interaktion der ungleichen Fellnasen
Im Gegensatz zu River werden die Mini-Stubentiger nicht für immer bleiben. Sie sind nämlich nur vorübergehend zur Pflege vor Ort.
Rivers Besitzerin konzentriert sich in den Kommentaren neben den Videos allerdings vorerst aufs Hier und Jetzt: "Schwer zu sagen, wer sich mehr über diese Situation freut, River oder die Pflegekätzchen. Sie ist wirklich die Mama, die die Initiative ergriffen hat!"
In den TikTok-Videos ist genau diese liebevolle Fürsorge zu sehen. Kein Wunder, dass zwei der Clips bereits jeweils rund eine halbe Million Klicks erreicht haben.
"River schnappt mir ständig alle Pflegekätzchen weg, sie sind alle ganz vernarrt in sie, es ist so süß anzusehen", so das Frauchen. Dem können sicher viele der User einfach nur zustimmen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/mywildmeadows