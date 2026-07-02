Dalmatiner trifft auf Baby-Katzen: Was dann passiert, lässt viele Herzen hüpfen

Salt Lake City (USA) - Was für eine tolle Kombination! Seit Dalmatiner-Dame River die Bekanntschaft von fünf kleinen Babykatzen gemacht hat, herrscht in ihrem Zuhause in Salt Lake City positiver Ausnahmezustand. In viralen Videos ist zu sehen, wie die ungleichen Fellnasen miteinander interagieren - und dabei reihenweise Herzen zum Hüpfen bringen.

Da hüpft nicht nur eine der Babykatzen, sondern auch reihenweise Herzen auf TikTok. Dalmatinerin River und "ihre" Babys sind ein tolles Team! © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mywildmeadows

Diese Lebensfreude ist ansteckend: Obwohl die Kitten ihre Mama verloren haben - oder vielleicht gerade deswegen - himmeln sie den Hund an.

Wie in den Videos aus dem vergangenen Monat zu sehen ist, beruht diese Begeisterung auch auf Gegenseitigkeit. Sobald River morgens wach wird, will sie sofort wieder zu den kleinen Katzen, die vorübergehend in einem nach oben offenen Glas-"Käfig" im Bad leben.

Kaum ist sie dort angekommen, sind die Katzenbabys aus dem Häuschen. Vor allem eines von ihnen nimmt Anlauf und springt wie verrückt in die Höhe in Richtung der Hündin.

"Er ist zwar der Kleinste, aber er macht die größten Sprünge und ist auch der Lauteste", kommentiert Rivers Frauchen die "Freudensprünge" des Samtpfötchens.

Unterdessen hat die Geschichte einen bittersüßen Haken.