Husky Bruno wünscht sich nach Sicherstellung endlich die richtigen Menschen
Frankfurt am Main - Husky-Freunde aufgepasst: Der liebenswerte, knapp drei Jahre alte Rüde Bruno aus dem Tierheim in Frankfurt am Main sucht ein schönes, neues Zuhause.
Allzu viel Angenehmes dürfte der hübsche Kerl bislang leider nicht erlebt haben. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, kam der Hund aufgrund einer behördlichen Sicherstellung zu ihnen. Und man merkt ihm deutlich an, dass sich bislang niemand so wirklich mit ihm beschäftigt hat.
So kenne Bruno keine Grundkommandos, und auch seine Leinenführigkeit ließe noch zu wünschen übrig. Aber das sollte für seine neuen Menschen kein Problem darstellen, denn der Rüde wolle beschäftigt werden, lerne gerne und schnell.
Dennoch soll er an Leute vermittelt werden, die am besten schon mit Huskys Erfahrung haben oder sich zumindest mit größeren Hunderassen auskennen.
Zudem sollten Interessenten einen aktiven, sportlichen Lebensstil mitbringen, da Bruno auch körperlich ausgelastet werden möchte.
Husky Bruno ist kein Hund für Innenstadt-Wohnungen
Nicht abgegeben werden soll der Rüde in Innenstadt-Wohnungen, da er weiträumige Naturbereiche zum Wohlbefinden benötige.
Ansonsten sei er ein sehr freundlicher Typ, sei neugierig und besitze auch keine Berührungsängste.
Kinder können gerne mit ihm gemeinsam im Haushalt leben, sollten aber mindestens zehn Jahre alt sein. Ob sich Bruno grundsätzlich mit Artgenossen oder mit Katzen verträgt, ist nicht bekannt.
Seinen Zwinger halte er sauber, ist also höchstwahrscheinlich stubenrein.
Allerdings wird auf der Webseite noch angemerkt, dass er nur sehr ungern alleine bleibt. Sollte dies in seinem neuen Zuhause erforderlich sein, dann müsste ihm das noch in kleinen Schritten beigebracht werde.
Ihr könnt Euch vorstellen, Bruno zu adoptieren, und wollt ihn kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.