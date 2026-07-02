Husky Bruno wünscht sich nach Sicherstellung endlich die richtigen Menschen

Frankfurt am Main - Husky-Freunde aufgepasst: Der liebenswerte, knapp drei Jahre alte Rüde Bruno aus dem Tierheim in Frankfurt am Main sucht ein schönes, neues Zuhause.

Der dreijährige Husky Bruno kam aufgrund einer behördlichen Sicherstellung in das Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Allzu viel Angenehmes dürfte der hübsche Kerl bislang leider nicht erlebt haben. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, kam der Hund aufgrund einer behördlichen Sicherstellung zu ihnen. Und man merkt ihm deutlich an, dass sich bislang niemand so wirklich mit ihm beschäftigt hat.

So kenne Bruno keine Grundkommandos, und auch seine Leinenführigkeit ließe noch zu wünschen übrig. Aber das sollte für seine neuen Menschen kein Problem darstellen, denn der Rüde wolle beschäftigt werden, lerne gerne und schnell.

Dennoch soll er an Leute vermittelt werden, die am besten schon mit Huskys Erfahrung haben oder sich zumindest mit größeren Hunderassen auskennen.

Zudem sollten Interessenten einen aktiven, sportlichen Lebensstil mitbringen, da Bruno auch körperlich ausgelastet werden möchte.