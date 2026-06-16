Labrador-Retriever Lotte braucht noch Orientierung: Kommt sie bei Dir zu Ruhe?

Berlin - Seit rund eineinhalb Monaten lebt Labrador-Retriever Lotte (3) auf einer Außenstelle des Berliner Tierheims. Gibt es ein Happy End für die Hündin ?

Labrador-Retriever Lotte (3) sucht ein Zuhause. © Tierheim Berlin

Die dreijährige Lotte ist grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen, braucht jedoch Menschen, die ihr noch etwas Orientierung geben und konsequent mit ihr arbeiten.

Die Vierbeinerin zeigt sich in ihrer aktuellen Pflegestelle aktiv und verspielt. In ruhiger Umgebung kann sie auch gut abschalten. Trotzdem wird im Alltag auch deutlich, dass Lotte noch manches lernen muss.

So etwa bei Spaziergängen: An der Leine zieht Lotte noch stark, Außenreize überfordern sie schnell. Auch Begegnungen mit anderen Hunden kommentiert sie derzeit häufig bellend. Hier braucht es klare Führung, Geduld und Training, damit sie lernt, sich besser zu orientieren und gelassener zu reagieren.

Nach Einschätzung des Tierheims bringt Lotte viel Potenzial mit, wenn ihre zukünftigen Halter bereit sind, Zeit und Energie in ihre Entwicklung zu investieren.

Ein ruhigeres Wohnumfeld, etwa am Stadtrand oder im ländlichen Raum, würde ihr dabei helfen, sich besser zu konzentrieren und Fortschritte zu machen.

Standfeste Kinder im Haushalt sind laut Tierheim möglich, da Lotte bereits Erfahrungen im Zusammenleben mit Kindern hat.