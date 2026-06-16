Hunde willkommen! Bei Ikea dürfen die Vierbeiner künftig mit einkaufen

Deutschland - Sie müssen künftig nicht mehr vor der Tür warten: Seit Montag, dem 15. Juni, sind Hunde in allen Ikea-Filialen in Deutschland willkommen!

Seit Montag können Hundebesitzer ihre Vierbeiner mit zum Einkaufen in die Ikea-Filialen nehmen. © Federico Gambarini/dpa

Wie das Möbelhaus selbst in den sozialen Netzwerken bekannt gab, dürfen die Fellnasen ihre Besitzer nun auch beim Einkauf begleiten.

Damit reagierte Ikea auf die Wünsche zahlreicher Kunden, die ihren Hund gerne dabeihaben möchten.

Ganz ohne Regeln geht es jedoch nicht: So müssen die Vierbeiner während des gesamten Aufenthalts in einer "eigenen Hundetasche, einem Hundekorb oder -rucksack transportiert oder an einer kurzen Leine geführt werden".

Auch wenn die Fellnasen nun bei der Suche nach neuen Möbeln dabei sein dürfen, bleiben einige Bereiche weiterhin tabu.