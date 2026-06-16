Unfall überlebt: Sekunden später sterben Hund und Frauchen aus bitterem Grund trotzdem!

Rockcastle County (USA) - Die unendliche Liebe zu ihrem Hund kostete einer 33-Jährigen aus den USA kürzlich ihr Leben! Zunächst hatten die beiden einen Unfall auf einem Highway überlebt, doch als das Frauchen dann ihren entwischten Vierpfoter retten wollte, kam es zum nächsten Crash - dieses Mal mit fatalen Folgen …

Morabia Siddhi Suresh (†33) und ihr Hund "Penny" (†). © Montage: Facebook/Siddhi Morabia

Am 8. Juni war Morabia Siddhi Suresh als Beifahrerin auf der I-75 in Rockcastle County (US-Bundesstaat Kentucky) unterwegs, ihr Hund namens Penelope - meist nur "Penny" genannt - befand sich ebenfalls in dem Wagen.

Wie die New York Post mittlerweile berichtete, kam es dann zum Crash! Der Wagen landete aus ungeklärter Ursache in einer Mauer. Doch Fahrer, Pudel Penny und Suresh blieben quasi unverletzt - allerdings nur für wenige Augenblicke.

Denn die 33-Jährige wollte nach dem Unfall schnell nach ihrem Vierpfoter schauen. Doch als sie eine Hintertür des Autos öffnete, sprang der Hund hinaus und rannte mitten auf die viel befahrene Straße.

Ohne zu zögern, eilte Suresh ihrer Penelope hinterher - und vor den Wagen von Caleb Valentine (25)! Laut Behördenangaben erwischte der Brite mit seinem Chevrolet nicht nur die Frau, sondern auch ihren Hund.