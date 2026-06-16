Unfall überlebt: Sekunden später sterben Hund und Frauchen aus bitterem Grund trotzdem!
Rockcastle County (USA) - Die unendliche Liebe zu ihrem Hund kostete einer 33-Jährigen aus den USA kürzlich ihr Leben! Zunächst hatten die beiden einen Unfall auf einem Highway überlebt, doch als das Frauchen dann ihren entwischten Vierpfoter retten wollte, kam es zum nächsten Crash - dieses Mal mit fatalen Folgen …
Am 8. Juni war Morabia Siddhi Suresh als Beifahrerin auf der I-75 in Rockcastle County (US-Bundesstaat Kentucky) unterwegs, ihr Hund namens Penelope - meist nur "Penny" genannt - befand sich ebenfalls in dem Wagen.
Wie die New York Post mittlerweile berichtete, kam es dann zum Crash! Der Wagen landete aus ungeklärter Ursache in einer Mauer. Doch Fahrer, Pudel Penny und Suresh blieben quasi unverletzt - allerdings nur für wenige Augenblicke.
Denn die 33-Jährige wollte nach dem Unfall schnell nach ihrem Vierpfoter schauen. Doch als sie eine Hintertür des Autos öffnete, sprang der Hund hinaus und rannte mitten auf die viel befahrene Straße.
Ohne zu zögern, eilte Suresh ihrer Penelope hinterher - und vor den Wagen von Caleb Valentine (25)! Laut Behördenangaben erwischte der Brite mit seinem Chevrolet nicht nur die Frau, sondern auch ihren Hund.
Morabia Siddhi Suresh konnte sich ein Leben ohne Hund "nicht mehr vorstellen"
Penelope überlebte den zweiten Unfall innerhalb kürzester Zeit nicht. Morabia Siddhi Suresh wurde in eine Klinik gebracht, doch dort erlag auch sie ihren Verletzungen.
State Trooper Scottie Pennington erklärte der New York Post, dass der Fahrer des Unfallwagens keine Schuld an dem Crash trage und deswegen auch keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten habe.
Laut den Behörden waren allem Anschein nach bei den beiden Unfälle weder Alkohol noch andere Drogen im Spiel. Die Ermittlungen laufen allerdings noch.
Suresh, die als Physiotherapeutin arbeitete, hatte ihren Hund sowohl auf Facebook als auch bei LinkedIn in ihrem Profilbild. Zum vierten Geburtstag ihrer Penelope hatte sie im vergangenen Jahr an eine Tierschutzorganisation aus Indien gespendet.
"Siddhi, eine große Hundeliebhaberin, vergöttert Penny und nennt sie den 'glücklichsten Zufall ihres Lebens'", schrieb die Organisation damals. "Sie kann sich ein Leben ohne Penny gar nicht mehr vorstellen."
Titelfoto: Montage: Facebook/Siddhi Morabia