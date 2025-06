Man fand Cassy in einem Reisebus-Radkasten, jetzt sucht die Junghündin ein Zuhause

Frankfurt am Main - Wie die etwa ein halbes Jahr alte Hündin Cassy ins Tierheim in Frankfurt kam, ist schon kurios: Der Schäferhund-Mix wurde im Radkasten eines Reisebusses gefunden.

Allerdings hat die süße Maus in ihrem bisherigen Leben so gut wie überhaupt nichts kennenlernen dürfen. Sie sei noch sehr ängstlich und unsicher und müsse lernen, mit Umweltreizen umzugehen. Vor allem laute Geräusche und hektische Bewegungen jagen ihr demnach regelmäßig einen großen Schrecken ein.

Viel gelernt hat Cassy in ihrem bisherigen Leben nicht. Das Tierheim empfiehlt auf jeden Fall den Besuch einer Hundeschule. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e. V.

Mit anderen Hunden verträgt sich Cassy gut und würde sich sicherlich über einen vierbeinigen Spielkameraden in ihrem neuen Zuhause freuen - Rüden müssen aber kastriert sein. Ob sie sich mit Katzen versteht, kann auf Wunsch im Tierheim getestet werden.

Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens fünf Jahre alt sein und verstehen können, dass Cassy erst einmal Zeit benötigt, um sich an ihre neue Umgebung und ihre neuen Menschen zu gewöhnen. Wenn sie erst einmal verstehe, dass man es gut mit ihr meine, dann sei sie neugierig, offen und verschmust

Am liebsten würde man das liebenswerte Hunde-Mädchen an Menschen vermitteln, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden - am besten mit Schäferhunden - besitzen. Aber das Tieheim würde sie auch an ambitionierte Anfänger abgeben.

Wer Cassy kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.