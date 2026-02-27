Mann begegnet Hunden auf der Straße: Witzige Szene bringt das Netz zum Lachen

New York (USA) - Eine kurze Begegnung zwischen einem Passanten und zwei stoischen Hunden brachte zahlreiche Zuschauer zum Lachen.

Bei Wind und Wetter warteten die Hunde auf ihren Besitzer. Ihre ruhige Gelassenheit begeisterte das Netz. © TikTok/camilomposada

Auf seinem TikTok-Kanal "camilomposada" teilte ein US-Amerikaner den Moment, als er in New York an zwei mit Jacken bekleideten Hunden vorbeiging.

"Wir haben diese kleinen Vierbeiner, die auf ihre Besitzer warteten, in New York gefunden", schrieb er unter dem viralen Clip.

Einer der Hunde trägt eine blaue, der andere eine rosa Jacke. Beide sitzen auf einer Bank und warten ganz zahm auf ihr Herrchen oder Frauchen.

Während der Mann die witzige Szene filmt, werfen ihm beide Hunde sehr verschiedene Blicke zu, die auf TikTok unterschiedlich interpretiert wurden und zu zahlreichen Scherzen führten.

Viele Zuschauer sahen die gelassenen Gesichtsausdrücke der Haustiere als typisch großstädtisches Verhalten.

"Echte New Yorker, einer wütend und einer voller Angst", witzelte ein Nutzer. Ein anderer bewunderte: "Beide haben diese unglaubliche NYC-Energie."

Da die Hunde nicht spielerisch reagierten, sondern einfach sitzen blieben und die Lage stoisch und aufmerksam beobachteten, lässt sich vermuten, dass sie wohl des Öfteren bei Wind und Wetter warten müssen.