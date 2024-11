Krebskranker Mann muss Hündin abgeben - was er nach zwei Jahren tut, lässt Tränen fließen

Jahrelang saß Minnie traurig im Tierheim und wartete auf ein Wunder. © Facebook/Screenshot/Humane Society of Greater Niagara

Minnie und ihr Herrchen waren viele Jahre lang ein Herz und eine Seele. Ohne seine beste Freundin ging der Mann nirgendwohin, die Hündin war an seiner Seite stets überglücklich.

Doch dann erhielt der Kanadier vor etwa zwei Jahren plötzlich eine schockierende Diagnose: eine seltene Form von Krebs.

Zwar begab er sich sofort in Behandlung – leider wurde sein Zustand einfach nicht besser. Und so musste er schließlich eine wirklich schwere Entscheidung treffen – "jemanden finden, der sich um sie kümmerte, sobald er es nicht mehr konnte", erklärten die Mitarbeiter des Tierheims "Humane Society of Greater Niagara" auf Facebook.

Und so gab er sie schweren Herzens in der Auffangstation ab.

Daraufhin vergingen mehrere Monate, in denen sich der Mann seiner Krebsbehandlung unterzog und Minnie vergeblich auf einen neuen Besitzer wartete – doch niemand schien Interesse an der Hündin zu haben. Niemand, außer ihr ehemaliges Herrchen.

"Selbst, als er gegen den Krebs kämpfte, dachte er jeden Tag an sie, trug ihre Hundemarke in seinem Portmonee und besuchte sie regelmäßig im Tierheim, um sie wenigstens aus der Ferne zu beobachten", heißt es auf Facebook weiter.

Es zerbrach den Pflegern regelrecht das Herz, dabei zuzusehen, wie sich der Mann immer wieder von seiner geliebten Hündin verabschieden musste – bis die traurige Geschichte vor ein paar Wochen plötzlich eine überraschende Wendung nahm!