Mann holt seinen Hund aus der Tagesstätte ab - und ist nicht auf das vorbereitet, was er dann sieht

Portland (USA) - Als er seinen Corgi aus der Tagesstätte abholen wollte, erwartete Tony Nichols die übliche Routine am Ende des Tages. Doch was er dann sah, brachte ihn zum Lachen.

Tonys Hund schien sich maximal wohlzufühlen. Die witzige Aufnahme ging viral. © TikTok/misskira2525

In einem extra für Hunde eingerichteten Spielzimmer lag Tonys Hund Chip völlig ausgestreckt auf dem Rücken, die Pfoten locker und entspannt in der Luft.

Für einen Moment sah es so aus, als hätte der Vierbeiner direkt erkannt, dass die Tagesstätte einfach ein Ort für maximale Entspannung und null Verpflichtungen sei.

Chip rührte sich auch nicht, als ein anderer Hund um ihn kreiste, und gab sich weiter voll und ganz der Bequemlichkeit hin.

Tony filmte die lustige Szene durch das Fenster hindurch und veröffentlichte den Clip auf seinem TikTok-Kanal "misskira2525". Es dauerte nicht lange, bis das Video viral ging.

"Wir haben Chip bislang nur zu Hause in dieser Position gesehen, vor allem, wenn er schläft und entspannt ist, aber noch nie in der Öffentlichkeit - deshalb war Tony so überrascht, als er ihn abholte", erzählte dessen Partnerin Laarni gegenüber Newsweek.

Letztendlich erwies sich Tonys Timing als perfekt, denn kurz nach dem Start der Aufnahme schaltete Chip um, sprang auf die Beine und war sofort im Spielmodus - als hätte er bemerkt, dass sein Herrchen ihn filmte.