"Zuckerschnute Freya" erobert im Tierheim alle: Wer gibt ihr ein Zuhause?

Bergheim - Freya erobert gerade alle Herzen im Tierheim Bergheim und sucht dringend ein neues Zuhause. Die junge Hündin hat ordentlich Power, aber auch jede Menge Charme.

Freya aus dem Tierheim Bergheim sucht ein erfahrenes Zuhause. Für die junge Hündin gelten besondere Auflagen bei der Haltung. © Bildmontage: Webseite/Tierheim Bergheim

Auf Instagram stellen die Mitarbeiter ihre "Zuckerschnute Freya" vor. Die erst neun Monate alte Staffordshire-Mix-Hündin ist ein echter Wirbelwind, "der die ganze Welt in Überschallgeschwindigkeit entdecken möchte".

Ins Tierheim kam Freya, weil ihre früheren Besitzer keine Haltegenehmigung hatten. Den Umzug hat sie laut den Pflegern aber ziemlich locker weggesteckt und sich "im Nu zum Liebling aller Gassigängerinnen und Gassigänger gemausert".

Dabei bringt die junge Hündin nicht nur gute Laune mit, sondern auch ordentlich Energie. Sie ist "quirlig, flippig und ziemlich hektisch an der Leine". Kein Wunder: "Als sie zu uns kam, kannte sie noch gar nichts", heißt es weiter.

Freya mache aber schnell Fortschritte und lerne mithilfe der Gassigänger jeden Tag ein bisschen dazu. Jetzt fehlt nur das passende Zuhause für die junge und clevere Hündin.