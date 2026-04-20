"Zuckerschnute Freya" erobert im Tierheim alle: Wer gibt ihr ein Zuhause?
Bergheim - Freya erobert gerade alle Herzen im Tierheim Bergheim und sucht dringend ein neues Zuhause. Die junge Hündin hat ordentlich Power, aber auch jede Menge Charme.
Auf Instagram stellen die Mitarbeiter ihre "Zuckerschnute Freya" vor. Die erst neun Monate alte Staffordshire-Mix-Hündin ist ein echter Wirbelwind, "der die ganze Welt in Überschallgeschwindigkeit entdecken möchte".
Ins Tierheim kam Freya, weil ihre früheren Besitzer keine Haltegenehmigung hatten. Den Umzug hat sie laut den Pflegern aber ziemlich locker weggesteckt und sich "im Nu zum Liebling aller Gassigängerinnen und Gassigänger gemausert".
Dabei bringt die junge Hündin nicht nur gute Laune mit, sondern auch ordentlich Energie. Sie ist "quirlig, flippig und ziemlich hektisch an der Leine". Kein Wunder: "Als sie zu uns kam, kannte sie noch gar nichts", heißt es weiter.
Freya mache aber schnell Fortschritte und lerne mithilfe der Gassigänger jeden Tag ein bisschen dazu. Jetzt fehlt nur das passende Zuhause für die junge und clevere Hündin.
Freya wartet auf ihr Für-immer-Zuhause
"Für sie suchen wir nette Menschen, die viel Zeit und noch mehr Geduld mitbringen", so das Tierheim über Freya. Wichtig sei auch die nötige Erlaubnis, einen Stafford-Mix zu halten.
Die Genehmigung bekommt man beim zuständigen Ordnungsamt. Sie setzt unter anderem voraus, dass man zuverlässig ist, eine Sachkundeprüfung besteht und eine Hundehaftpflicht nachweist.
Oft kommen zusätzlich Auflagen wie Leinen- oder Maulkorbpflicht dazu. Ohne diese offizielle Bewilligung darf der Hund in vielen Regionen gar nicht oder nur eingeschränkt gehalten werden.
Wer die Voraussetzungen erfüllt und sich für die "kleine Rakete" interessiert, sollte sich sputen: Das Tierheim erwartet viele Anfragen für Freya.
Interessenten, die die Hündin mit den eisblauen Augen kennenlernen möchten, können sich über die Webseite des Tierheims Bergheim per ausführlicher E-Mail bewerben.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite/Tierheim Bergheim