Rottweiler Gundel ist ein kleiner Tollpatsch zum Verlieben
Berlin - Seit Mitte Februar lebt die elfjährige Rottweiler-Hündin Gundel im Berliner Tierheim. Findet sie noch einmal ein Zuhause für ihren Lebensabend?
Die lebensfrohe Seniorin ist noch kein bisschen altmodisch im Herzen: Ihre aktuellen Tierpfleger beschreiben Gundel als freundlich, verkuschelt und manchmal sogar ein bisschen tollpatschig – eine Hündin, die trotz ihres Alters noch mitten im Leben steht und ihren Menschen auch gefallen möchte.
Wichtig: Gundel ist auch für Anfänger geeignet.
Im Kopf sei die Hunde-Omi ein echter Jungspund, heißt es, und so präsentiere sie sich auch: offen, menschenbezogen und mit viel Freude an Nähe und gemeinsamen Momenten. Einfach traumhaft.
Wer Gundel kennenlernt, trifft auf eine liebe Hündin mit Charme, die sich gern an ihren Menschen bindet. Wichtig ist für die Fellnase vor allem ein Zuhause, in dem sie keine Treppen steigen muss. Das fällt ihr inzwischen schwer, daher wären eine ebenerdige Wohnung oder ein Zuhause mit Fahrstuhl ideal für sie.
Kinder im Haushalt sind grundsätzlich kein Problem, solange sie hundeverständig sind und respektvoll mit ihr umgehen.
Am liebsten wäre Gundel Einzelprinzessin – also die einzige Fellnase im Haus. Besonders schön wäre für sie ein Zuhause, in dem viel Zeit für sie bleibt. Gundel möchte gern dabei sein, kuscheln, entspannen und ihre Lieblingsmenschen begleiten.
Rottweiler Gundel verzaubert auf Instagram
Hunde-Omi Gundel aus dem Berliner Tierheim sucht ein neues Zuhause
Mit ihrer freundlichen Art und ihrem Bedürfnis nach Nähe bringt sie beste Voraussetzungen mit, um schnell ein geliebtes Familienmitglied zu werden.
Wer einer älteren, lebensfrohen Hündin noch einmal ein warmes, geborgenes Zuhause schenken möchte, findet in Gundel eine treue Begleiterin mit großem Herz.
Sie wartet im Berliner Tierheim auf Menschen, die ihr den Ruhestand so schön wie möglich machen.
Du willst Gundel kennenlernen? Dann melde Dich unter der Rufnummer 030 76888-156 im Struppi-Haus (täglich von 13 bis 16 Uhr, außer samstags) oder fülle das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin