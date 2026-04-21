Rottweiler Gundel ist ein kleiner Tollpatsch zum Verlieben

Berlin - Seit Mitte Februar lebt die elfjährige Rottweiler-Hündin Gundel im Berliner Tierheim. Findet sie noch einmal ein Zuhause für ihren Lebensabend?

Kann Rottweiler Gundel (11) aus dem Berliner Tierheim Dein Herz erobern? © Tierheim Berlin

Die lebensfrohe Seniorin ist noch kein bisschen altmodisch im Herzen: Ihre aktuellen Tierpfleger beschreiben Gundel als freundlich, verkuschelt und manchmal sogar ein bisschen tollpatschig – eine Hündin, die trotz ihres Alters noch mitten im Leben steht und ihren Menschen auch gefallen möchte.

Wichtig: Gundel ist auch für Anfänger geeignet.

Im Kopf sei die Hunde-Omi ein echter Jungspund, heißt es, und so präsentiere sie sich auch: offen, menschenbezogen und mit viel Freude an Nähe und gemeinsamen Momenten. Einfach traumhaft.

Wer Gundel kennenlernt, trifft auf eine liebe Hündin mit Charme, die sich gern an ihren Menschen bindet. Wichtig ist für die Fellnase vor allem ein Zuhause, in dem sie keine Treppen steigen muss. Das fällt ihr inzwischen schwer, daher wären eine ebenerdige Wohnung oder ein Zuhause mit Fahrstuhl ideal für sie.

Kinder im Haushalt sind grundsätzlich kein Problem, solange sie hundeverständig sind und respektvoll mit ihr umgehen.

Am liebsten wäre Gundel Einzelprinzessin – also die einzige Fellnase im Haus. Besonders schön wäre für sie ein Zuhause, in dem viel Zeit für sie bleibt. Gundel möchte gern dabei sein, kuscheln, entspannen und ihre Lieblingsmenschen begleiten.