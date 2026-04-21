Zu wenig Action im alten Zuhause: Wer schenkt Husky Nala ein neues Leben?

Köln - Eisblaue Augen, ein frecher Blick und jede Menge Energie: Huskyhündin Nala aus dem Tierheim Köln -Dellbrück sucht ein neues Zuhause. Die Vierjährige hat einiges nachzuholen und wartet jetzt auf Menschen, die mit ihr richtig durchstarten wollen.

Eisblauer Blick und jede Menge Energie: Huskyhündin Nala wartet im Tierheim auf ihr neues Abenteuer. © Bildmontage: Webseite/ Tierheim Köln-Dellbrück

"Wer hat den schönsten Silberblick im ganzen Land? Ohne Zweifel unsere Nala!", schreibt das Tierheim auf Instagram und macht damit direkt klar: Diese Hündin ist ein echter Hingucker.

Die Sibirien-Husky-Dame ist erst seit April im Tierheim und bereit für ein neues Kapitel – am liebsten mit viel Action.

Doch ihr Start ins Leben war alles andere als perfekt. Nala wurde abgegeben, weil ihre Besitzerin überfordert war. Zeitmangel und finanzielle Probleme spielten eine Rolle.

Die Hündin selbst konnte aber nichts dafür. "Nala ist total lieb, ein bisschen überdreht und braucht 'ne Brille", heißt es augenzwinkernd im Post.

Tatsächlich soll die Vierjährige manchmal etwas tollpatschig wirken, was sie aber nur noch charmanter macht.