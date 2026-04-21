Zu wenig Action im alten Zuhause: Wer schenkt Husky Nala ein neues Leben?
Köln - Eisblaue Augen, ein frecher Blick und jede Menge Energie: Huskyhündin Nala aus dem Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein neues Zuhause. Die Vierjährige hat einiges nachzuholen und wartet jetzt auf Menschen, die mit ihr richtig durchstarten wollen.
"Wer hat den schönsten Silberblick im ganzen Land? Ohne Zweifel unsere Nala!", schreibt das Tierheim auf Instagram und macht damit direkt klar: Diese Hündin ist ein echter Hingucker.
Die Sibirien-Husky-Dame ist erst seit April im Tierheim und bereit für ein neues Kapitel – am liebsten mit viel Action.
Doch ihr Start ins Leben war alles andere als perfekt. Nala wurde abgegeben, weil ihre Besitzerin überfordert war. Zeitmangel und finanzielle Probleme spielten eine Rolle.
Die Hündin selbst konnte aber nichts dafür. "Nala ist total lieb, ein bisschen überdreht und braucht 'ne Brille", heißt es augenzwinkernd im Post.
Tatsächlich soll die Vierjährige manchmal etwas tollpatschig wirken, was sie aber nur noch charmanter macht.
Energie pur: Nala sucht Menschen, die mithalten können
Was Nala laut dem Tierheim jetzt vor allem braucht, sind Bewegung, Beschäftigung und Menschen, die wissen, worauf sie sich bei einem Husky einlassen.
Denn: "Sie scheint noch nicht allzu viel von der Welt gesehen zu haben" und ist deshalb manchmal noch etwas stürmisch unterwegs. Zuletzt kam die Auslastung wohl zu kurz.
Das Tierheim sucht deshalb gezielt nach aktiven Hunde-Fans: Leute, die gern draußen sind, Zeit mitbringen und Lust haben, mit Nala zu arbeiten. Kurze Gassi-Runden reichen da definitiv nicht.
Die energiegeladene Hündin will rennen, lernen und endlich richtig ankommen. Oder wie es das Tierheim selbst formuliert: "Wo sind die Huskyfreunde, die mit ihr durch dick und dünn gehen möchten?"
Wer sich angesprochen fühlt, kann sich direkt beim Tierheim melden und Nala vielleicht schon bald das Zuhause geben, das sie so dringend sucht.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite/ Tierheim Köln-Dellbrück