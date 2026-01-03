Mann lässt DNA-Test an "seltsam aussehendem Hund" durchführen: Ergebnis hat er nicht erwartet

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Er war nicht einfach bloß neugierig. Brett Miller aus Los Angeles hatte ein ernsthaftes Problem mit seiner Hündin Birdie, als er vor Kurzem einen DNA-Test bei ihr durchführen ließ. Der Kalifornier, der die Fellnase im August 2025 aus dem Tierheim geholt hatte, wollte nämlich mit ihr Flugreisen unternehmen. Weil Birdie aber Ähnlichkeiten mit einem Pitbull aufweist und laut Miller "etwas seltsam" aussieht, war er unsicher.

Birdie sitzt bei der Bekanntgabe ihrer DNA-Ergebnisse auf dem Schoß ihres Herrchens Brett Miller - scheint ein wenig irritiert von der Situation zu sein. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/brettneyspears

"Ich konnte sie von meinem Tierarzt nicht für einen Flug freigeben lassen, weil sie im Verdacht stand, ein Pitbull zu sein, und Pitbulls sind bei den meisten großen Fluggesellschaften verboten", erklärte das Herrchen diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Deshalb hat meine Mutter mir einen DNA-Test gekauft, um sicherzugehen, dass sie tatsächlich so viel Pitbull-Anteil hat, wie wir vermutet hatten. Es stellte sich heraus, dass sie hauptsächlich American Bully ist, gefolgt von Chihuahua und Zwergspitz", so Miller.

Im vergangenen Monat präsentierte der junge Mann die Ergebnisse in einem TikTok-Video, zusammen mit Birdie auf dem Schoß. In der Aufnahme erfuhr auch er selbst erst, wer nun wirklich alles in seiner Hündin "steckt".

Zehn Prozent Pudel, eine Prise Chow-Chow, Deutscher Schäferhund und nur vier Prozent Pitbull sind ebenfalls in Birdies DNA enthalten. Zum größten Teil ist sie mit 31 Prozent American Bully. Aber macht ihr diese Kampfhund-Rasse am Flughafen nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung?