Mann lässt Hund einfach in Wohnung zurück und verschwindet

München - Herdenschutz-Mischling Harald kam ins Münchner Tierheim , da ihn sein Besitzer unversorgt in der Wohnung zurückgelassen hat und verschwunden ist. Findet der Vierbeiner nun sein Happy End?

Mischling Harald möchte endlich in einer Familie ankommen und geliebt werden. © Tierheim München (2)

Der im März 2020 geborene Rüde ist kastriert, wiegt derzeit etwa 35 Kilogramm und hat eine Schulterhöhe von 65 Zentimetern.

Harald ist ein lustiger, aber auch imposanter Kerl, der erfahrene Besitzer sucht. Bestenfalls wohnen sie in einer ländlichen Gegend.

Anfangs eher skeptisch taut Harald nach der Eingewöhnung auf und zeigt sich als zutraulicher Begleiter, der aufgrund seiner stark territorialen Veranlagung seine Bezugsperson und sein Zuhause verantwortungsbewusst und lautstark bewacht.

Wie alle Herdenschutzhunde trifft er eigenständige Entscheidungen, wenn er nicht angeleitet wird. Feste Rituale sind für den Rüden daher wichtig. Je nach Sympathie und Führung ist er mit anderen Hunden verträglich. Ob er gut alleine bleiben kann, kann im Tierheim noch nicht eingeschätzt werden.

"Wir vermuten, dass auch das nach einer Eingewöhnung keine Probleme darstellt", so seine Pfleger.