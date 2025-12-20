Mann lässt Hund einfach in Wohnung zurück und verschwindet
München - Herdenschutz-Mischling Harald kam ins Münchner Tierheim, da ihn sein Besitzer unversorgt in der Wohnung zurückgelassen hat und verschwunden ist. Findet der Vierbeiner nun sein Happy End?
Der im März 2020 geborene Rüde ist kastriert, wiegt derzeit etwa 35 Kilogramm und hat eine Schulterhöhe von 65 Zentimetern.
Harald ist ein lustiger, aber auch imposanter Kerl, der erfahrene Besitzer sucht. Bestenfalls wohnen sie in einer ländlichen Gegend.
Anfangs eher skeptisch taut Harald nach der Eingewöhnung auf und zeigt sich als zutraulicher Begleiter, der aufgrund seiner stark territorialen Veranlagung seine Bezugsperson und sein Zuhause verantwortungsbewusst und lautstark bewacht.
Wie alle Herdenschutzhunde trifft er eigenständige Entscheidungen, wenn er nicht angeleitet wird. Feste Rituale sind für den Rüden daher wichtig. Je nach Sympathie und Führung ist er mit anderen Hunden verträglich. Ob er gut alleine bleiben kann, kann im Tierheim noch nicht eingeschätzt werden.
"Wir vermuten, dass auch das nach einer Eingewöhnung keine Probleme darstellt", so seine Pfleger.
Tierheim München: Verlassener Hund sucht Menschen mit großem Herz
Im Tierheim wurde Harald bereits in ein Trainingsprogramm integriert. Bei Interesse erhalten auch seine neuen Halter Unterstützung vom Trainer-Team, um Harald einen guten Start in sein neues Leben zu ermöglichen.
"Er schafft es auf seine charmante und lustige Art, Personen schnell in seinen Bann zu ziehen", berichten seine Pfleger. Als Allergiker frisst er ein Spezialfutter.
Möchtest Du Harald kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100056 im Hundehaus 4 und vereinbare einen Besuchstermin.
Bitte beachte die geänderten Öffnungszeiten zu den Feiertagen im Tierheim. Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar können auch keine Spenden angenommen werden.
Titelfoto: Tierheim München (2)