Mann misshandelt Hundewelpen in Nagelstudio: Das rettete sein Leben

München - Wenn sich Menschen Haustiere anschaffen, dann doch weil sie Zuneigung für diese empfinden, oder? Umso unbegreiflicher ist das Ausmaß an Grausamkeit gegenüber einem hilflosen Wesen, im folgenden Fall.

Der kleine Luca ist erst vier Monate alt und musste in seinem kurzen Leben wohl die Hölle durchmachen. © Tierschutzverein München e. V. (2)

Wie der Münchner Tierschutzverein mitteilte, meldete sich am vergangenen Samstagmorgen eine äußerst besorgte Münchnerin und schilderte ihre Erlebnisse der vorausgegangenen Nacht.

Sie war gegen 3 Uhr früh an einem Nagelstudio im Glockenbachviertel vorbeigegangen und hatte schmerzerfüllte Hundeschreie gehört.

Bei Blick durch das Schaufenster bot sich ihr ein Bild des Grauens: Sie sah, wie der Studiobetreiber in einem Nebenraum in aller Seelenruhe einen winzigen Chihuahua-Welpen auf seinem Schoß absichtlich quälte. Dabei schlug er dem Hund ins Gesicht, zog ihn an den Beinchen und warf ihn durch die Luft, während das Tier immer wieder herzzerreißend aufjaulte.

Geistesgegenwärtig zog die Zeugin ihr Handy aus der Tasche und filmte die Tat. Außerdem verständigte sie die Polizei. Während sie auf die Beamten wartete, versuchte sie selbst, den Hund zu befreien - leider ohne Erfolg.

Die alarmierte Polizei durchsuchte das Nagelstudio, konnte den Welpen aber nicht finden.