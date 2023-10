Mann stellt sich während Notfall-Übung tot - was Hund dann macht, bringt alle zum Lachen

Puerto Montt (Chile) - Um in Notfällen für alles gewappnet zu sein, besteht für Rettungskräfte und Medizinstudenten die Möglichkeit, bestimmte Lagen in Form von Trainingseinsätzen durchzuproben.

Als der Hund den tot-spielenden Mann sah, wusste er sofort, was zu tun war! © TikTok/Screenshot/calmaonomas77

Dies war vergangene Woche auch im chilenischen Puerto Montt der Fall. Dort wurde nämlich ein Unfall nachgestellt, bei dem ein Auto mit einem Fahrrad zusammengekracht war.

Dafür hatte sich ein Schauspieler, der den verletzten Radler darstellte, auf den Boden gelegt, um dort auf eine Behandlung zu warten.

Doch anstelle der Rettungssanitäter, die auf ihn zugerannt kommen sollten, um ihn in einen Krankenwagen zu tragen, bekam der junge Mann plötzlich unerwartet von jemand ganz Besonderem Gesellschaft.

Wie in einem TikTok-Video (siehe unten) zu sehen ist, war tatsächlich ein frecher Hund auf ihn zugerannt - und hatte es ihm gleich getan! Kurz nachdem er ans Set gelaufen war, hatte er sich den Schauspieler ganz genau angesehen, nur um ihn schließlich zu kopieren.

So ließ er sich neben dem Mann zu Boden sinken, streckte alle Viere von sich und spielte tot.

Wie das US-Tier-Portal The Dodo berichtete, schien er damit auch genau das erreicht zu haben, was er sich erhofft hatte: Aufmerksamkeit! So kümmerten sich die Sanitäter schließlich nicht nur um den Radfahrer, sondern auch um den Frechdachs.