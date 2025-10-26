Mann tut nur so, als würde er Golden Retriever streicheln: Die Reaktion des Hundes sorgt für Lachtränen
USA - Was ist hier nur los? Ein Golden Retriever verstand die Welt nicht mehr, als sein Besitzer die Hand nach ihm ausstreckte, um ihn zu streicheln - und ihn dabei aber überhaupt nicht berührte.
In einem kurzen Video (siehe unten), das sein Frauchen Raechel seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, ist der Vierbeiner zu sehen, wie er auf dem Boden vor der Couch im Wohnzimmer sitzt und seine Lieblingsmenschen verwirrt anschaut.
Der Grund: "Mein Mann tut die ganze Zeit so, als würde er unseren Goldie streicheln", erklärte Raechel die Situation. "Er sieht so besorgt aus."
Und damit trifft sie so ziemlich genau ins Schwarze. Während die Hand des Mannes immer wieder über den Hund hinweggleitet, ohne ihn dabei wirklich anzufassen, fallen diesem beinahe die Augen aus dem Kopf.
Sein Mund hängt offen, während er dem Schauspieler voller Verwirrung zuschaut. Er kann einfach nicht verstehen, was hier gerade passiert.
Auf TikTok sorgt die Reaktion des Golden Retrievers für Begeisterung
TikTok-Nutzer amüsieren sich köstlich über verwirrten Golden Retriever
Innerhalb von gerade einmal zwei Tagen ging der kuriose Clip bereits viral, wurde schon mehr als 2,8 Millionen Mal angesehen. Die Nutzer in den Kommentaren waren sich schnell einig: Noch nie haben sie einen derartig verwirrten Hund gesehen.
"Ich glaube, er hat in diesem Moment sein gesamtes Leben hinterfragt", scherzte ein User unter dem Video, ein anderer: "Er wundert sich gerade, warum er plötzlich so gar nichts mehr fühlen kann."
Normalerweise teilt Raechel auf ihrem Account eher Buchempfehlungen oder kurze Aufnahmen aus ihrem Alltag. Ihr geliebter Vierbeiner hat auf ihrem Account bisher nur eine nebengeordnete Rolle gespielt.
Ob sich das nach dem viralen Video schon bald ändern könnte? Das Interesse ihrer Follower hat sie mit diesem Hit allemal geweckt.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/yourdressbff