Mann tut nur so, als würde er Golden Retriever streicheln: Die Reaktion des Hundes sorgt für Lachtränen

USA - Was ist hier nur los? Ein Golden Retriever verstand die Welt nicht mehr, als sein Besitzer die Hand nach ihm ausstreckte, um ihn zu streicheln - und ihn dabei aber überhaupt nicht berührte.

Der Golden Retriever verstand einfach nichts mehr. © TikTok/Screenshot/yourdressbff

In einem kurzen Video (siehe unten), das sein Frauchen Raechel seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, ist der Vierbeiner zu sehen, wie er auf dem Boden vor der Couch im Wohnzimmer sitzt und seine Lieblingsmenschen verwirrt anschaut.

Der Grund: "Mein Mann tut die ganze Zeit so, als würde er unseren Goldie streicheln", erklärte Raechel die Situation. "Er sieht so besorgt aus."

Und damit trifft sie so ziemlich genau ins Schwarze. Während die Hand des Mannes immer wieder über den Hund hinweggleitet, ohne ihn dabei wirklich anzufassen, fallen diesem beinahe die Augen aus dem Kopf.

Sein Mund hängt offen, während er dem Schauspieler voller Verwirrung zuschaut. Er kann einfach nicht verstehen, was hier gerade passiert.