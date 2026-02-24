Clever oder dreist? Hund hilft Halter bei illegaler Müllentsorgung

Catania (Italien) - In der italienischen Stadt Catania wurde ein Hund von einer Überwachungskamera dabei aufgenommen, wie er Müllsäcke illegal entsorgt.

Eine Überwachungskamera hat einen Hund dabei aufgenommen, wie er Müllsäcke illegal entsorgt. © Facebook/Screenshot/Comune di Catania

Wie die Stadtverwaltung von Catania mitteilt, wurde der ahnungslose Vierbeiner offenbar gezielt darauf trainiert, seinem Besitzer bei der illegalen Entsorgung von Abfällen zu helfen.

"Ein Verhalten, das sowohl clever als auch doppelt falsch ist, denn neben der Verschmutzung der Stadt versucht man, die Regeln zu umgehen, indem man den ahnungslosen vierbeinigen Freund ausnutzt", so die Behörde.

In zwei Videos ist zu sehen, wie der Hund mit Müllsäcken im Maul die Straße entlangläuft und diese schließlich am Straßenrand ablegt.

Die Stadt Catania vermutet, dass der Hundebesitzer diese Methode nutzt, um nicht von Überwachungskameras erwischt zu werden.