Tierretter findet 43 Tage vermissten Rocky: "Er ist der einzige Hund, bei dem ich jemals geweint habe"

Colorado (USA) - Steve Maa, seine Freundin Kate und ihr Vierbeiner Rocky hatten am 28. Dezember des vergangenen Jahres eine weite Reise hinter sich. Vom Nordosten der USA fuhren die drei in Richtung Westen. Das Ziel: Kalifornien. Dort hatte Steve einen neuen Job ergattert. Bei einem Zwischenstopp geriet die heile Welt der kleinen Familie plötzlich aus den Fugen.

Steve Maa und sein geliebter Hund Rocky sind wieder vereint. © Screenshot/Facebook/Summit Lost Pet Rescue

Steve und Kate hielten für einen Skitag in den verschneiten Bergen des US-Bundesstaats Colorado. Fellnase Rocky sollte derweil bei einer Hundesitterin bespaßt werden. Es kam anders!

Ein Geräusch versetzte Rocky einen Schreck und der kleine Kerl büxte auf 3000 Metern Höhe aus. Steve und Kate suchten während eines Schneesturms bis 3 Uhr in der Nacht. Vergebens. Aus Verzweiflung bat der junge Mann die örtliche Bürgermeisterin um Rat, die stellte laut nj.com Kontakt zu Tierretter Brandon Ciullo her.

Ciullo und sein Team fackelten nicht lange, Wildkameras wurden installiert und Aufrufe über Social Media gestartet. "Steve hatte definitiv Angst, dass Rocky die Nacht nicht überleben würde", sagte Ciullo.

Nach drei Tagen Suche wurde der Vierbeiner dann zum ersten Mal von einer Kamera eingefangen. Die Tierretter orteten Rocky, stellten Sichtkontakt her und Herrchen Steve sollte sich seinem Liebling nähern. Doch Rocky hatte zu große Angst und rannte erneut davon. Von diesem Moment an sollte er 40 Tage verschollen sein.