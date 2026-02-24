Tierretter findet 43 Tage vermissten Rocky: "Er ist der einzige Hund, bei dem ich jemals geweint habe"
Colorado (USA) - Steve Maa, seine Freundin Kate und ihr Vierbeiner Rocky hatten am 28. Dezember des vergangenen Jahres eine weite Reise hinter sich. Vom Nordosten der USA fuhren die drei in Richtung Westen. Das Ziel: Kalifornien. Dort hatte Steve einen neuen Job ergattert. Bei einem Zwischenstopp geriet die heile Welt der kleinen Familie plötzlich aus den Fugen.
Steve und Kate hielten für einen Skitag in den verschneiten Bergen des US-Bundesstaats Colorado. Fellnase Rocky sollte derweil bei einer Hundesitterin bespaßt werden. Es kam anders!
Ein Geräusch versetzte Rocky einen Schreck und der kleine Kerl büxte auf 3000 Metern Höhe aus. Steve und Kate suchten während eines Schneesturms bis 3 Uhr in der Nacht. Vergebens. Aus Verzweiflung bat der junge Mann die örtliche Bürgermeisterin um Rat, die stellte laut nj.com Kontakt zu Tierretter Brandon Ciullo her.
Ciullo und sein Team fackelten nicht lange, Wildkameras wurden installiert und Aufrufe über Social Media gestartet. "Steve hatte definitiv Angst, dass Rocky die Nacht nicht überleben würde", sagte Ciullo.
Nach drei Tagen Suche wurde der Vierbeiner dann zum ersten Mal von einer Kamera eingefangen. Die Tierretter orteten Rocky, stellten Sichtkontakt her und Herrchen Steve sollte sich seinem Liebling nähern. Doch Rocky hatte zu große Angst und rannte erneut davon. Von diesem Moment an sollte er 40 Tage verschollen sein.
Steve und sein Rocky sehen sich nach mehr als einen Monat endlich wieder
Tierretter Brandon Ciullo wird zum Hunde-Helden
Über eine Woche, 16 Stunden am Tag, suchte Steve im Anschluss an das abermals traumatische Erlebnis nach seinem Hund. Weil dann aber der erste Tag im neuen Beruf wartete, musste der Amerikaner schweren Herzens sein ganzes Vertrauen in Brandon Ciullo setzen.
Mit seinem Team und Freiwilligen durchkämmte der Tierretter mehr als einen Monat das bergige Gelände. Als beinahe alle die Hoffnung aufgegeben hatten, ereilte Ciullo nach 43 ungewissen Tagen eine positive Nachricht: Die Türkamera eines Anwohners hatte einen schwarzen Hund eingefangen.
Ciullo zeigte dem mittlerweile verzweifelten Steve die Aufnahmen. Der bestätigte, dass es sich um seinen Rocky handeln würde. Jetzt machte der Tierretter Nägel mit Köpfen. Ciullo stellte eine Falle auf, bestrich sie unkonventionell mit Erdnussbutter. Nach drei Stunden war es geschafft: Rocky tappte hinein.
Verängstigt und nur noch zwölf Kilogramm schwer, ließ sich die Fellnase einsammeln und zu einem Tierarzt bringen. Danach durfte Rocky sich vier Tage erholen, ehe es zurück zu seinem Herrchen ging. "Rocky wiederzusehen, war unglaublich emotional", sagte Steve. Auch Brandon Ciullo zeigte sich gerührt: "Er ist der einzige Hund, bei dem ich jemals geweint habe. Diese Wiedervereinigungen sind der Grund, warum wir tun, was wir tun", sagte der Hunde-Held.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Facebook/Summit Lost Pet Rescue