Mädchen spielt Posaune: Wie ihre Golden Retriever darauf reagieren, ist zum Schreien
USA - Ein Leben mit fünf Golden Retrievern bedeutet vor allem eines: Chaos! Um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, posten die Besitzer eines solchen drolligen Quintetts auf dem TikTok-Account "5_shadesofgolden" regelmäßig Videos aus dem Alltag. Ein kürzlich veröffentlichter Clip ist dabei besonders viral gegangen und hat bereits stolze 6,4 Millionen Aufrufe.
Zu sehen ist die Tochter des Hundebesitzers, die sich im Wohnzimmer auf das Üben mit ihrer Posaune vorbereitet. Neben dem Papa, der die kurze Showeinlage filmt, befinden sich noch drei der fünf Golden Retriever im Raum.
Bevor es losgeht, wartet das Felltrio ganz gespannt auf die Töne des Blechblasinstruments. Doch als das Mädchen zu spielen beginnt, springen die Vierbeiner plötzlich wild vom Sofa auf den Boden.
Einer verlässt sogar das Zimmer und fängt an zu bellen. Kurz vor Ende des Clips kann sich der Vater beim Anblick seiner Hunde ein Lachen nicht verkneifen.
"Oh, der arme Bruce", heißt es in der Videobeschreibung, die offensichtlich auf den bellenden Hund anspielt.
Was in den Köpfen der Golden Retriever zu dem Zeitpunkt wirklich vorging, ist schwer zu sagen. Ihrer Reaktion nach zu urteilen würde eine erneute musikalische Einlage mit einer Posaune für sie wohl eher nicht infrage kommen.
TikTok-Video geht viral: Golden Retriever rasten bei Posaunen-Einlage komplett aus
TikTok-User feiern Hunde-Video
Auch die TikTok-Community mutmaßt in den Kommentaren, was die drei Goldies wohl beim Ertönen des Instruments gedacht haben könnten. "Von Aufregung zu Angst bis hin zum regelrechten Posaunen-Flash", beschreibt ein Nutzer die urkomische Reaktion.
Ob der Ausraster der Tiere wirklich nur an der Posaune selbst lag oder aber vielleicht doch mit den noch nicht gänzlich ausgereiften Spielkünsten des Mädchens zusammenhängt, darüber lässt sich nur spekulieren ...
Titelfoto: Screenshot/TikTok/@5_shadesofgolden (2)