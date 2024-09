Mann und Hund liegen schlafen neben Autobahn: Kurz darauf wird es für beide ernst

Odessa (Ukraine) - Friedlich lagen sie schlafend da - doch genau in diesem Moment schwebten sie in Lebensgefahr. Denn der Mann und die Hündin hatten sich ausgerechnet den Standstreifen neben einer Autobahn in der Ukraine ausgesucht. Wenig verwunderlich, dass die beiden nicht von gewöhnlichen Ordnungshütern, sondern direkt von Soldaten entdeckt wurden. Kurz darauf wurde es ernst für die beiden.