Hunde-Tod im Flieger: Mann verklagt Fluggesellschaft

San Francisco (USA) - Ein Hundebesitzer ist untröstlich, weil seine geliebte Bulldogge sterben musste. Eine gewaltige Mitschuld am Tod des Vierbeiners hat für ihn die Fluggesellschaft, weshalb Michael Contillo nun Klage gegen "Alaska Airlines" eingereicht hat.

Bei Alaska Airlines" musste ein Halter mit seinen Hunden in die Economy wechseln, was für eine der Fellnasen tödliche Folgen hatte. (Symbolbild) © 123RF/unitysphere

Konkret wirft der US-Amerikaner der Airline vor, gegen eine Ticketvereinbarung verstoßen zu haben, berichtet The Independent.

Am 1. Februar war der Mann von New York aus nach San Francisco geflogen, hatte seine beiden Fellnasen Ash und Kora dabei und wurde aufgefordert, sich von der ersten Klasse in die Economy-Class zu begeben.

Dabei hatte der Halter doch in weiser Voraussicht zwei First-Class-Tickets erworben, damit die Hunde frühzeitig an Bord können und genügend Platz im Flugzeug haben.

Kurz vor dem Abflug wurde jedoch vom Halter gelangt, den Platz zu wechseln. Dessen Einwände, die Hunde jetzt zu bewegen, würde "sie ängstlich und aufgeregt machen", wurden einfach weggewischt.