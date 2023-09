Mann verrät, woran man bei Frust über Hund immer denken sollte und geht steil viral

Denver (Colorado) - Dass man mit Hunden nicht nur von morgens bis abends seine Freude haben kann, hat ein Herrchen kürzlich auf TikTok thematisiert. Mit dem, was der US-Amerikaner aus Denver zu sagen hat, trifft er voll ins Schwarze. Mehr als 3,3 Millionen Menschen haben den Clip seit Mitte August angeklickt.

Hat Novah die Intelligenz eines etwa zwei Jahre alten Kindes? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maligator.novah

In dem viralen Hit (siehe unten) ist der zwei Jahre alte Belgische Schäferhund Novah zu sehen, der vor seinem Besitzer hockt. Ziemlich bedröppelt schaut die Fellnase vor sich hin. Was hat sie wohl ausgefressen?

Unterlegt ist das Video mit dem Billie-Eilish-Hit "What Was I Made For?" Während der Song die Identitätskrise von Barbie im gleichnamigen Kinohit widerspiegelt, scheint auch Novah im TikTok-Video viel über sich nachzudenken.

Zur vermeintlichen "Identitätskrise" seines Hundes schreibt das Herrchen: "Wenn ihr mit eurem Hund frustriert seid, denkt daran, dass der durchschnittliche Hund den IQ eines zweijährigen Menschen hat."

Bei den Usern kommt dieser kleine, aber feine Tipp sehr gut an. Neben mehr als 500.000 Likes hinterlassen sogar Zehntausende einen Kommentar.