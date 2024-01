Mann versteckt sich in Sofa vor der Polizei, doch sein Hund wedelt mit dem Schwanz

Polnische Polizisten nahmen in Słupsk einen 21-jährigen Gesuchten fest. Sein Hund verriet den Beamten das Versteck des Mannes. © Polizei Słupsk

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, erkannten Polizisten bereits in der vergangenen Woche in einer Straße in Słupsk eine Frau, die bereits gesucht wurde. Die 45-Jährige ist wegen mehreren Diebstählen zu einer 15-tägigen Haftstrafe verurteilt worden, die sie verbüßen muss. Die Frau wurde mitgenommen und inhaftiert.

Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten jedoch fest, dass auch nach ihrem Sohn gefahndet wurde.

Die Polizisten fuhren also zur Wohnung der Familie. Dort erfuhren sie, dass der gesuchte 21-Jährige keine eigene Wohnung habe, man wisse jedoch nicht, wo er stecke.

Daraufhin überprüften die Uniformierten alle Räume der Wohnung, entdeckten den Gesuchten aber nicht.

Doch ein Familienmitglied verhielt sich auffällig: Der Hund! Der Mischling sprang hoch, kratzte am Schlafsofa und wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Durch das Verhalten des Tieres auf die Couch aufmerksam gemacht, schaute einer der Polizisten in den Bettkasten und fand dort den jungen Mann.