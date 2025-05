Maxi ist schon seit drei Jahren im Tierheim: Findet Golden Retriever Mix sein Zuhause für immer?

Maxi möchte ein neues Zuhause ohne viel Trubel oder Besuch. © Tierheim Berlin

Leider hat die hübsche Vierbeinerin auch ein gesundheitliches Problem. Seit geraumer Zeit leidet sie an einer Hüftdysplasie, was ihr das Treppensteigen erschwert. Gut wäre ein Zuhause, was ebenerdig ist. In der Tierheimpraxis wird sie damit lebenslang und kostenlos behandelt.

Dennoch ist sie für ihr Alter erstaunlich fit und liebt es spazieren zu gehen. Auf ihre vier Wände wird sie besonders Acht geben und diese auch wachsam verteidigen.

Ein strukturierter Alltag könnte ihr mehr Sicherheit geben. Daher sollte der neue Besitzer Erfahrung mit Hunden mitbringen. Auch ein ruhiges Wohnumfeld, am liebsten mit Haus und Garten und ohne viel Trubel oder gar Besuch, wäre schön. Eine Vermittlung in die Stadt kann nicht stattfinden, da es zu hektisch für Maxi ist.



Du willst dem Golden Retriever Mix eine Chance geben? Dann melde Dich beim Tierpflegeteam im Benji-Haus unter 030 76888-212 oder fülle das Anfrageformular aus.