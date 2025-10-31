Mei hat schwere Zeiten hinter sich: Wer gibt ihr eine Chance?

Hamburg - Mei ist noch nicht lange im Hamburger Tierheim, die Herzen der Pfleger hat sie aber schon erobert. Jetzt sucht sie eine Familie, die ihre bedingungslose Liebe erwidert.

Mei (6) begrüßt ihre Menschen mit ihrem Spielzeug und euphorischer Freude. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Hündin gehört der chinesischen Rasse Shar Pei an und kam Anfang September in die Obhut des Hamburger Tierschutzvereins.

Die Fellnase hat offenbar eine schwere Zeit hinter sich: Die Behörden stellten sie aus Tierschutzgründen sicher. Kaum zu glauben, dass sie trotz dieser Vergangenheit Menschen noch riechen kann, doch die Pfleger haben in der kurzen Zeit schon ganze Arbeit geleistet.

Anfangs war die sechsjährige Hündin noch sehr reserviert, fasste dann allerdings Vertrauen und zeigt nun mit jeder Faser, wie sehr sie ihre Menschen liebt.

Ihr Name ist chinesisch und bedeutet Schönheit oder Eleganz. Ihre Bezugspersonen im Tierheim gaben ihr den Namen, um ihre innere Schönheit zu würdigen.

Mei möchte immer dabei sein und ihren Menschen gefallen. Sie begeistert ihre Pfleger jeden Morgen mit einer überschwänglichen Begrüßung, bei der der ganze Körper wackelt und sie ihre tiefe Stimme erklingen lässt.