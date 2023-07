Millionen Menschen halten den Atem an: Was ist das?

Panama - Was ist das denn für ein Gruselwesen? Diese Frage sorgt seit vergangener Woche für mächtig Wirbel auf TikTok. Mehr als 26 Millionen Klicks hat der kurze Clip mit der komplett schwarzen Kreatur bisher erhalten. Doch statt sein Publikum ratlos zurückzulassen, bietet das Video binnen Sekunden eine Auflösung, die es in sich hat - Lachtränen garantiert.

Was ist denn das? © TikTok/Screenshot/lost_ptyer

Der virale Hit beginnt wirklich furchterregend. In weiter Ferne ist das schwarze Wesen am Strand zu sehen. Es wirkt ein wenig wie eine Krähe, die sich auf die eigenen Flügel stützt - nur ohne richtigen Kopf.

Dann zoomt die Kamera näher an die Kreatur heran, fährt ein wenig um sie herum. Schließlich wird klar: Das Gruselwesen ist in Wahrheit eine Lachnummer.

Denn es handelt sich dabei lediglich um einen von hinten gefilmten Hund, der sein Hinterteil in die Höhe streckt. Da das jedoch in den ersten Sekunden für Millionen von Menschen nicht erkennbar ist, geht das kuriose Video so steil viral.

Neben den Usern konnte das Video auch The Dodo begeistern. Das Tiermagazin erreichte das Frauchen des "Grusel-Hundes" diese Woche für ein kurzes Interview.