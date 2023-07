Mischlingshündin trägt ungewöhnliches Accessoire: Was dahintersteckt, macht betroffen

Auch ohne ihre für den Alltag zwingend notwendige Brille macht Mischlingsdame Lea eine gute Figur. © Montage: Tierheim Mainz

Im März 2016 kam die Australian-Shepherd-Border-Collie-Mischlingshündin zur Welt - und hatte es seitdem in jeglicher Hinsicht alles andere als leicht. Dabei ist sie laut den verantwortlichen Pflegern, die sich bereits seit Längerem um Leas Wohlergehen kümmern, überaus anhänglich und liebevoll.

Hinzu kommt jedoch auch, dass sie rassebedingt definitiv kein Hund für jedermann ist. Ihren Einflüssen entsprechend ist die Vierbeinerin nämlich ein ziemlicher Sturkopf, weiß also genau was sie will und lässt sich davon nur schwerlich abbringen.

Für sogenannte Couchpotatoes oder Menschen ohne die notwendige liebevolle Konsequenz ist Lea keinesfalls geeignet. Denn die Hundedame möchte körperlich wie geistig gefördert und gefordert werden und benötigt klare Grenzen und Regeln, um sich nahtlos in den Alltag ihrer neuen Familie einzugliedern.

Eine Teilschuld an Leas rebellischem Verhalten trägt aber auch ihre Vergangenheit, in der man es nicht immer gut mit ihr meinte. Darüber hinaus gibt es ein weiteres großes Problem gesundheitlicher Natur, das unwissender Weise durchaus für einen Lacher sorgen könnte.