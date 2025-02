Mit Felix Lobrechts Hilfe: Hündin findet nach Jahren im Tierheim ihr Glück

Felix Lobrecht (36) setzte sich zusammen mit dem Tierschutzverein für sogenannte Problemhunde ein. © Jörg Carstensen/dpa

2017 war die weiß-schwarze Hündin nach Angaben des Tierschutzvereins im Alter von drei Jahren sichergestellt worden und sehnte sich nach einem Für-Immer-Zuhause.

Erst im vergangenen Sommer gab es einen Lichtblick. Am 1. Juli 2024 trat in Brandenburg eine neue Hundehalteverordnung in Kraft. Aus einer Mitteilung des Innenministeriums ging damals hervor, dass die Vierbeiner nicht mehr aufgrund ihrer Rasse als gefährlich eingestuft werden, sondern es vom Verhalten des Hundes abhängt.

Damit war der Grundstein gelegt, dass ein sogenannter Listenhund wie Diva ein Happy End finden konnte.

Es war Lobrecht, der monatelang Werbung für die Fellnase machte. So sagte er in dem gemeinsamen Podcast mit Tommi Schmitt (36) zu seinem Kumpel: "Im Tierheim Berlin gibt es Hunde, die teilweise schon seit Jahren im Tierheim leben. Diese Hunde haben eine schwierige Vergangenheit."

Daraufhin rief er gemeinsam mit den Tierrettern das Projekt "Champions suchen ein Zuhause" ins Leben. In diesem Zusammenhang stellte Lobrecht sechs sogenannte Problemhunde vor. Im Fall von Diva fruchtete all die Anstrengung.