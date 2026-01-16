Mix aus Labrador und Golden Retriever: Schoko hat ein Problem

Berlin - Schoko hatte bislang kein leichtes Leben, denn er ist nach einer Sicherstellung ins Tierheim Berlin gekommen. Wird er jetzt ein liebevolles Zuhause finden?

Schoko (3) ist eine bildhübsche Mischung aus Labrador und Golden Retriever. © Tierheim Berlin

Der Mix aus Labrador und Golden Retriever ist aber auch kein ganz einfacher Charakter. In seinem früheren Zuhause soll es nach Angaben seiner Pfleger nämlich auch zu Bissvorfällen gekommen sein.

Der junge Hund hat demnach vor allen Dingen gern Gegenstände angeknabbert und kaputt gebissen, soll dieses Verhalten in der Tierauffangstation aktuell aber nicht gezeigt haben. Dort wartet er seit dem 12. August 2025 darauf, dass ihn jemand abholt und zu sich nimmt.

Sein neues Frauchen oder Herrchen sollte aber dennoch auch in Zukunft auf dieses Fehlverhalten achten und daran arbeiten - was die Fellnase in einer sicheren Umgebung aber auch sehr gern macht.

Der clevere Rüde beherrscht die Grundkommandos und hat sogar schon ein paar Tricks auf Lager. Er liebt Agility und ist ein großer Wasser-Fan, sodass seine neuen Besitzer die nötige Energie und Erfahrung aufbringen sollten.