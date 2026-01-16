Mix aus Labrador und Golden Retriever: Schoko hat ein Problem
Berlin - Schoko hatte bislang kein leichtes Leben, denn er ist nach einer Sicherstellung ins Tierheim Berlin gekommen. Wird er jetzt ein liebevolles Zuhause finden?
Der Mix aus Labrador und Golden Retriever ist aber auch kein ganz einfacher Charakter. In seinem früheren Zuhause soll es nach Angaben seiner Pfleger nämlich auch zu Bissvorfällen gekommen sein.
Der junge Hund hat demnach vor allen Dingen gern Gegenstände angeknabbert und kaputt gebissen, soll dieses Verhalten in der Tierauffangstation aktuell aber nicht gezeigt haben. Dort wartet er seit dem 12. August 2025 darauf, dass ihn jemand abholt und zu sich nimmt.
Sein neues Frauchen oder Herrchen sollte aber dennoch auch in Zukunft auf dieses Fehlverhalten achten und daran arbeiten - was die Fellnase in einer sicheren Umgebung aber auch sehr gern macht.
Der clevere Rüde beherrscht die Grundkommandos und hat sogar schon ein paar Tricks auf Lager. Er liebt Agility und ist ein großer Wasser-Fan, sodass seine neuen Besitzer die nötige Energie und Erfahrung aufbringen sollten.
Mit Schoko sollte noch ein Wesenstest gemacht werden
Denn gleichwohl ist der Vierbeiner draußen schnell unsicher, da ihn zu viele Umweltreize überfordern, sodass er einen sicheren Menschen an seiner Seite benötigt.
Das Gehen an der Leine beherrscht Schoko auch noch nicht so recht. Für ihn herrscht aber in jedem Fall eine Leinen- und Maulkorbpflicht. Auch ein Wesenstest sollte noch mit ihm gemacht werden, wobei die Hundetrainer vom Tierheim gern unterstützen.
Das Tier verhält sich Menschen gegenüber anfangs generell zurückhaltend und skeptisch, weshalb die Trainer auch die Vermittlung und den Start in seinem neuen Zuhause begleiten würden.
Dort braucht die territoriale Fellnase auf jeden Fall verlässliche Strukturen und feste Regeln. Um den großen Hund zu Dir zu nehmen, benötigst Du auf jeden Fall eine Erlaubnis Deines Vermieters, außer Du besitzt ein eigenes Haus. Kinder und Katzen dürfen aber nicht in Deinem Haushalt leben. Eine souveräne Hündin sollte hingegen kein Problem sein.
Wenn Du Schoko (Vermittlungsnummer 25/2075) kennenlernen möchtest, dann melde Dich telefonisch bei seinen Tierpflegern unter 030/76888-204 oder fülle das Anfrageformular aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)