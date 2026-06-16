Mobby muss sein Bündel packen: Fröhlicher Hund bleibt stark

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Mischling Mobby. Findet der Rüde endlich sein Glück bei liebevollen Menschen?

Mischling Mobby sehnt sich nach einem Zuhause, in dem er endlich richtig ankommen darf. © Tierhilfe Franken e.V.

Mobby ist vier Jahre alt und wiegt derzeit 19 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 49 Zentimetern.

Der kastrierte Hund ist intelligent und zeigt gerne, was er kann. Anfangs bleibt er noch etwas zurückhaltend und schüchtern, berichtet seine Pflegefamilie in der Region Franken. Dann taut der Vierbeiner aber rasch auf und fasst Vertrauen in seine Menschen.

Mit seiner charmanten Art wickelt er die Zweibeiner schnell um seine weiße Pfote. Er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und fordert immer wieder Schmuseeinheiten ein.

Mobby ist mit Artgenossen verträglich und freundet sich schnell mit anderen Fellnasen an. In seiner Pflegestelle zeigt er große Lernbereitschaft.

Seine künftigen Halter sollten hier ansetzen und weiter mit Mobby arbeiten.