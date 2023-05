Mutter wundert sich, warum Hund zum Kindersitz will: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

USA - Seit sie sich kennen, sind die Golden-Retriever-Dame Palmer und der kleine Ford beste Freunde. Dennoch wissen beide ihr Frauchen beziehungsweise ihre Mutter auch heute noch zu überraschen. Doch nicht nur die US-Amerikanerin reagierte in dieser Woche äußerst positiv auf ihren Sohn und die Fellnase, sondern noch Millionen andere Menschen.

In dem viralen Hit ist zunächst die Hündin zu sehen, die neben einem Kindersitz im Auto hockt. Im Untertitel heißt es: "Konnte nicht verstehen, warum Palmer darauf bestand, direkt neben dem Kindersitz zu sitzen".

Kein Wunder, dass Hündin Palmer zum Kindersitz wollte. Dort lockten ja wichtige Streicheleinheiten. © Screenshot/TikTok/fordandpalmer

Wie gut die Beziehung zwischen Ford und Palmer insgesamt sein könnte, legt eine Studie vom Dezember 2022 nahe. Sie wurde in der Fachzeitschrift PeerJ veröffentlicht.

Demnach hat die Forschung "Beweise für einen Zusammenhang zwischen der Interaktion von Kindern mit Hunden und einer Reihe von Vorteilen wie gesteigerte körperliche Aktivitäten, Stressabbau und der Entwicklung von Empathie" erbracht.

Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. So kann es auch Nachteile geben, wenn Kinder und Hunde aufeinander treffen. Hundebisse und von Hunden übertragene Zoonosen, also Krankheiten, stehen auf der Negativseite.

Insgesamt spricht aber vieles dafür, dass die Vorteile überwiegen. Palmer und Ford dürften also noch viele schöne Jahre vor sich haben.