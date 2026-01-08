Das Warten hat sich gelohnt: Hund findet nach 800 Tagen neues Zuhause

Los Angeles (USA) - Happy End für Cali, den fünfjährigen Pitbull-Mischling: Gute zwei Jahre wartete die Hündin im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause. Umso größer die Freude, als sie ihre zweite Chance bekam.

Nach 800 Tagen bekommt Cali die Chance auf ein neues Zuhause. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/wagsandwalksla

Das Tierheim "Wags und Walks Rescue" in Los Angeles, Kalifornien (USA), rettete Cali im Oktober 2023 aus einem örtlichen Tierheim. Wie Erica Fox, Leiterin des Tierheims, gegenüber Newsweek erklärte, war über die Hündin nicht viel bekannt. Allerdings war sie trächtig und brachte kurz nach ihrer Ankunft elf Welpen zur Welt. Ihre Babys wurden schnell adoptiert, aber Cali hatte Schwierigkeiten.

Dabei erzählte Erica, Cali habe ein liebevolles und sanftes Wesen und war ein Liebling der Tierpfleger. Trotzdem: "Cali stieß während ihrer Zeit bei uns nicht wirklich auf großes Interesse und wurde oft übersehen", sagte Fox.

"Es gibt viele Gründe, warum Menschen möglicherweise kein Interesse daran haben, einen Pitbull zu adoptieren und wenn sie keinen Welpen sehen, scrollen sie oft einfach weiter", so Fox.

Außerdem brauchte Cali Zeit, um sich in der Nähe von fremden Menschen wohlzufühlen. "Bei Treffen konnte sie nie ihre wahre Persönlichkeit zeigen", fuhr die Tierheimleiterin fort. So wurde der Vierbeiner bald zu einem der langjährigsten Bewohner des Tierheims. Im Dezember 2025 änderte sich das Leben der Hündin dann schlagartig, als eine Frau Cali entdeckte.

Sie hatte nur wenige Monate zuvor ihren geliebten Pitbull verloren, war durch die Social-Media-Seiten des Tierheims auf die Fellnase aufmerksam geworden und fühlte sich sofort zu ihr hingezogen.