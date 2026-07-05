Nach dramatischer Rettung und schwerer Krankheit: Podenco-Mix Simpa hofft endlich auf ein neues Zuhause

Hamburg - Im Hamburger Franziskus-Tierheim wartet derzeit ein ganz besonderer Vierbeiner auf seine zweite Chance: Simpa, ein imposanter Podenco-Mix-Rüde bringt bei rund 42 Kilogramm zwar ordentlich Präsenz mit, doch sein Wesen erzählt eine deutlich sanftere Geschichte.

Podenco-Mix-Rüde Simpa ist aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Wer ihm begegnet, beschreibt ihn schnell als echten Gentleman auf vier Pfoten: ausgeglichen, menschenbezogen und stets freundlich im Umgang, heißt es auf der Website des Tierheims. Besucher werden von ihm offen begrüßt, und er genießt jede Form von Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten und gemeinsamer Kuschelzeit sichtlich.

Auch bei Spaziergängen zeigt sich Simpa von seiner besten Seite. Er läuft entspannt an der Leine, erkundet neugierig seine Umgebung und liebt es, in Ruhe zu schnuppern und Eindrücke zu sammeln.

Gleichzeitig sollten seine zukünftigen Halter jedoch seine Herkunft nicht vergessen: In ihm steckt ein typischer Podenco mit entsprechendem Jagdtrieb. Besonders bei Wildsichtungen ist dieser Instinkt ausgeprägt, weshalb er Menschen braucht, die ihn sicher führen und seine typischen Eigenschaften verstehen und einschätzen können.

Im Alltag überzeugt der Virbeiner allerdings mit erstaunlicher Gelassenheit. Er lässt sich problemlos anfassen, pflegen und versorgen. Selbst beim Bürsten bleibt er ruhig und geduldig.

Seine Vergangenheit ist allerdings alles andere als einfach: Simpa wurde gemeinsam mit 84 weiteren Hunden aus katastrophalen Verhältnissen gerettet. Trotz dieser schweren Vorgeschichte hat er sich sein freundliches, offenes Wesen bewahrt.