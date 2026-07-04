Als Frau einem Mann in Not Hilfe anbietet, klaut der ihren Chihuahua und droht später mit dem Tod

Buchloe - Ein 31-Jähriger hat einer Frau auf offener Straße in Bayern am Freitag ihren Chihuahua gestohlen.

Ein Mann hat auf offener Straße einer Frau den Chihuahua weggenommen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Polizeiangaben fanden die Beamten den Mann erst, als er später Passanten mit dem Tod drohte.

Demnach hatte die 64-jährige Hundebesitzerin den Mann vorher in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) angeblich hilflos auf dem Gehweg sitzen sehen und ihm Hilfe angeboten.

Daraufhin sei der Mann aufgestanden, habe sich den freilaufenden Hund geschnappt und sei mit dem Haustier davongerannt.

Die Polizei fand den Hundedieb nach eigenen Angaben später in der Nacht in einer Nachbargemeinde, als er mit dem Hund im Schlepptau zwei Passanten ansprach und sie bedrohte.

"Der Chihuahua war zwar leicht verstört, konnte seiner glücklichen Besitzerin aber unverletzt übergeben werden", berichtete die Polizei.