05.07.2026 07:26 Als Fundhund abgegeben, doch niemand holt ihn ab: Junger Zlato hofft auf einen Neuanfang

Keiner hat ihn bisher vermisst! Der junge Cane-Corso-Rüde Zlato kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim. Nun hofft er auf einen kompletten Neuanfang.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Der junge Cane-Corso-Rüde Zlato kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim, doch obwohl auf seine Besitzer gewartet wurde, meldete sich niemand. Niemand scheint den freundlichen Rüden zu vermissen. Nun hofft er auf einen kompletten Neuanfang.

Zlato ist schätzungsweise 2024 oder 2025 geboren und damit etwa ein bis zwei Jahre alt. © Tierheim Frankfurt Über das Leben des kräftigen Hundes ist aufgrund der Vorgeschichte kaum etwas bekannt. Woher er kommt, was er erlebt hat oder warum er schließlich allein unterwegs war, bleibt ein Rätsel. Trotz dieser ungewissen Vergangenheit hat Zlato sein Vertrauen in Menschen nicht verloren. Im Gegenteil: Die Tierpfleger beschreiben ihn als ausgesprochen liebevollen, verschmusten und freundlichen Hund. Hunde Nach dramatischer Rettung und schwerer Krankheit: Podenco-Mix Simpa hofft endlich auf ein neues Zuhause Der junge Rüde steckt voller Energie und möchte die Welt entdecken. Lange Spaziergänge gehören genauso zu seinen Lieblingsbeschäftigungen wie ausgiebige Kuscheleinheiten. Gleichzeitig gilt Zlato als lernwillig. Zwar kennt er bislang keine Grundkommandos, läuft aber bereits ordentlich an der Leine und hält seinen Zwinger sauber.

Im Frankfurter Tierheim sitzend, wartet Zlato darauf, ein neues Zuhause zu finden, in dem er endlich vollends ankommen darf. © Tierheim Frankfurt Ob Zlato alleine bleiben kann oder gerne im Auto mitfährt, lässt sich derzeit nicht sagen. Das Tierasyl ist jedoch überzeugt, dass er mit Geduld und konsequentem Training noch viel lernen kann. Selbst engagierte Hundeanfänger kommen als Halter infrage, allerdings sollten sie der Kraft eines ausgewachsenen Cane Corso körperlich gewachsen sein. Beim Kontakt mit seinen Artgenossen zeigt sich Zlato etwas wählerisch. Hündinnen mag er, bei Rüden entscheidet dagegen eher die Sympathie. Hunde "Ich dachte, ich wäre eine schreckliche Hundemama": Frau empfindet plötzlich Abneigung gegenüber ihrem eigenen Haustier Aus diesem Grund sollten seine zukünftigen Menschen ihn auch in schwierigen Begegnungen sicher führen können. Leben Katzen im Haushalt, kann die Verträglichkeit der Tiere vor Ort getestet werden. Kinder sollten mindestens 14 Jahre alt sein und den kräftigen Vierbeiner nicht alleine ausführen.

Zlato sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause