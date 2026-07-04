"Ich dachte, ich wäre eine schreckliche Hundemama": Frau empfindet plötzlich Abneigung gegenüber ihrem eigenen Haustier

Melbourne (Australien) - Als Elen ihr erstes Baby bekam, hätte sie nie erwartet, dass sich dadurch ausgerechnet die Beziehung zu ihrem geliebten Hund so stark verändern würde. Auf Instagram berichtete sie emotional über die drastische Veränderung ihrer Gefühlswelt.

Die Beziehung zu ihrem Hund wurde für Elen Pinsky mehr und mehr zum Gefühlschaos. © Instagram/elenpinsky

"Früher habe ich mich immer auf die Abende gefreut, an denen ich mit meinem Hund auf der Couch kuscheln konnte. Jetzt bin ich, wenn das Baby endlich schläft, so erschöpft und ausgelaugt, dass ich keine Energie mehr habe", schrieb Elen auf ihrem Instagram-Account.

In ihrem sehr ehrlichen Beitrag schilderte die junge Mutter, dass sie sich nach der Geburt ihres Kindes von ihrem Hund zunehmend genervt fühlte. Geräusche, Nähe und selbst gemeinsame Momente, die ihr früher Kraft gegeben hatten, empfand sie nunmehr als belastend.

Statt Freude verspürte Elen Überforderung - ein Gefühl, das sie zutiefst verunsicherte.

Besonders schwer fiel ihr, dass sie ihre eigenen Emotionen nicht zu verstehen schien. Zwar liebte sie ihren Hund noch immer, doch gleichzeitig löste seine Anwesenheit Irritation aus. In ihrem Posting schrieb sie offen darüber, wie sehr sich aus diesen widersprüchlichen Gefühlen Schuldgefühle entwickelten.

Wie sich bald in den Kommentaren herausstellte, traf die Australierin jedoch einen Nerv. Zahlreiche Mütter berichteten, dass sie nach der Geburt ähnliche Erfahrungen gemacht hatten.

Fachleute kennen dieses Phänomen als "postpartale Haustieraversion" - ein durch hormonelle Veränderung und Schlafmangel ausgelöstes Gefühl von Ekel, Wut oder starker Reizung gegenüber dem eigenen Haustier.