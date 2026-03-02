Nach einem traurigem Start ins Leben: Mischlingsrüde Enzo sehnt sich nach sicherem Zuhause

Hamburg - Der kleine Mischlingsrüde Enzo hatte keinen ganz so einfachen Start ins Leben. Als Welpe zog er zu einem damals 86-jährigen Herren. Doch nach anderthalb Jahren kämpft dieser nun mit Demenz.

Mischlingsrüde Enzo sucht ein Zuhause mit aktiven und fitten Menschen. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Deshalb befinde sich der Vierbeiner seit Ende Februar 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim. Enzo sucht jetzt ein neues Zuhause, in dem er endlich so richtig aufblühen kann.

Der etwa 32 cm große Hundemann ist voller Energie, liebt es zu spielen und ist gut mit anderen Hunden verträglich.

Neue Menschen betrachtet er zunächst vorsichtig, doch mit ein bisschen Geduld taut er schnell auf und verwandelt sich in einen verschmusten Vierbeiner.

Nur bei Bewegungsreizen kann Enzo noch etwas überfordert reagieren. Zukünftige Halter sollten deshalb ein ruhigeres Umfeld bieten, idealerweise in einem beschaulichen Stadtteil oder auf dem Land. Kleine Kinder passen aktuell nicht in sein neues Zuhause, teilte das Tierheim mit.