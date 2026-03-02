Nach einem traurigem Start ins Leben: Mischlingsrüde Enzo sehnt sich nach sicherem Zuhause
Hamburg - Der kleine Mischlingsrüde Enzo hatte keinen ganz so einfachen Start ins Leben. Als Welpe zog er zu einem damals 86-jährigen Herren. Doch nach anderthalb Jahren kämpft dieser nun mit Demenz.
Deshalb befinde sich der Vierbeiner seit Ende Februar 2026 im Hamburger Franziskus-Tierheim. Enzo sucht jetzt ein neues Zuhause, in dem er endlich so richtig aufblühen kann.
Der etwa 32 cm große Hundemann ist voller Energie, liebt es zu spielen und ist gut mit anderen Hunden verträglich.
Neue Menschen betrachtet er zunächst vorsichtig, doch mit ein bisschen Geduld taut er schnell auf und verwandelt sich in einen verschmusten Vierbeiner.
Nur bei Bewegungsreizen kann Enzo noch etwas überfordert reagieren. Zukünftige Halter sollten deshalb ein ruhigeres Umfeld bieten, idealerweise in einem beschaulichen Stadtteil oder auf dem Land. Kleine Kinder passen aktuell nicht in sein neues Zuhause, teilte das Tierheim mit.
Mischlingsrüde Enzo kann alleine bleiben - zumindest halbwegs
Enzo kann bereits für kurze Zeit alleinbleiben, bellt dann aber hin und wieder. Wichtig ist, dass seine neuen Besitzer fit, fröhlich und aktiv sind.
Denn der kleine Rüde hat viel Energie und braucht Beschäftigung und Zuneigung gleichermaßen.
Wer Enzo kennenlernen möchte, kann während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim vorbeikommen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] schreiben.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg