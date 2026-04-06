Nach furchtbarem Unfall: Junger Welpe verliert fast komplette Nase

Pasadena (Kalifornien/USA) - Was für ein herzzerreißendes Schicksal: Der kleine Hund Peanut verlor nach einem schweren Unfall einen Großteil seiner Nase. Nach einer lebensrettenden Operation versucht sich der Vierbeiner nun wieder zurück ins Leben zu kämpfen.

Peanuts Charakter ist einzigartig - er verzaubert die Herzen seiner Pfleger und zuständigen Ärzte. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/pasadenahumane

Ende März traf der junge Rüde stark verletzt in der kalifornischen Tierschutzorganisation "Pasadena Humane" ein - für die Mitarbeiter ein erschreckender Anblick. "Als der kleine Peanut bei uns ankam, waren wir am Boden zerstört über seinen Zustand", schrieb die Auffangstation auf Instagram.

Nachdem zahlreiche Tierärzte den Welpen untersucht hatten, stellten sie fest, dass sein Kiefer ausgerenkt war. Da jede Sekunde zählte, überlegten die Tierschützer nicht lang und unterzogen den Vierbeiner einer Notoperation.

Wie das Magazin PEOPLE berichtete, wurde der schwer verletzte Welpe von einem Passanten entdeckt, der umgehend den Notruf verständigte. Peanut wurde daraufhin in die Tierklinik gebracht.

Nach seinem ersten lebensnotwendigen Gesichtseingriff folgten zahlreiche weitere Operationen - doch Einschränkungen bleiben. Vor allem die Atmung des Tieres sei extrem beeinträchtigt. "Um ihm das Atmen zu erleichtern, haben wir vorsichtig einen Stent eingesetzt", erklärte die Organisation auf der Plattform.

Mit den Eingriffen erhofft sich das Tierarzt-Team, dass der kleine Held schon bald ein normales Leben führen kann. Die Helfer betonten jedoch deutlich, dass die Heilung von Peanuts Wunden mehrere Wochen dauern würde.