Nach furchtbarem Unfall: Junger Welpe verliert fast komplette Nase
Pasadena (Kalifornien/USA) - Was für ein herzzerreißendes Schicksal: Der kleine Hund Peanut verlor nach einem schweren Unfall einen Großteil seiner Nase. Nach einer lebensrettenden Operation versucht sich der Vierbeiner nun wieder zurück ins Leben zu kämpfen.
Ende März traf der junge Rüde stark verletzt in der kalifornischen Tierschutzorganisation "Pasadena Humane" ein - für die Mitarbeiter ein erschreckender Anblick. "Als der kleine Peanut bei uns ankam, waren wir am Boden zerstört über seinen Zustand", schrieb die Auffangstation auf Instagram.
Nachdem zahlreiche Tierärzte den Welpen untersucht hatten, stellten sie fest, dass sein Kiefer ausgerenkt war. Da jede Sekunde zählte, überlegten die Tierschützer nicht lang und unterzogen den Vierbeiner einer Notoperation.
Wie das Magazin PEOPLE berichtete, wurde der schwer verletzte Welpe von einem Passanten entdeckt, der umgehend den Notruf verständigte. Peanut wurde daraufhin in die Tierklinik gebracht.
Nach seinem ersten lebensnotwendigen Gesichtseingriff folgten zahlreiche weitere Operationen - doch Einschränkungen bleiben. Vor allem die Atmung des Tieres sei extrem beeinträchtigt. "Um ihm das Atmen zu erleichtern, haben wir vorsichtig einen Stent eingesetzt", erklärte die Organisation auf der Plattform.
Mit den Eingriffen erhofft sich das Tierarzt-Team, dass der kleine Held schon bald ein normales Leben führen kann. Die Helfer betonten jedoch deutlich, dass die Heilung von Peanuts Wunden mehrere Wochen dauern würde.
Zweite Chance: Peanut soll bald ein neues Zuhause bekommen
Derzeit wird der kleine Rüde auf der Intensivstation betreut und gepflegt. Trotz seiner schweren Verletzungen im Gesicht zeigten sich die Tierärzte zuversichtlich.
"Medizinisch gesehen gehen wir davon aus, dass er sich vollständig erholen wird", sagte der Leiter von Pasadena Humane Kevin McManus.
Trotz seines tragischen Schicksals lässt er sich seine Lebensfreude nicht nehmen. "Er ist einfach der süßeste Welpe", schwärmte McManus gegenüber PEOPLE.
Der Vierbeiner sei verspielt und äußerst liebevoll zu seinen Pflegern. Auch die Organisation selbst betonte auf Instagram, dass der kleine Mann extrem "widerstandsfähig" sei.
Langfristig soll der Welpe, sobald er vollständig genesen ist, eine zweite Chance erhalten. "Wir freuen uns schon sehr auf den Tag, an dem er nach Hause darf", erklärte der Leiter von Pasadena Humane.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/pasadenahumane