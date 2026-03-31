Nach giftigem Schlangenangriff: Hund Neville kämpft ums Überleben

Austin (Texas/USA) - Was für ein schrecklicher Vorfall: Vergangenen Donnerstag wurde der gefleckte Boston Terrier Neville gleich zweimal unerwartet von einer Klapperschlange gebissen. Nun kämpft die Fellnase in einer Tierklinik um ihr Leben.

Der Boston-Terrier-Rüde Neville wollte bloß das Wetter genießen, als ihm plötzlich eine Schlange zum Verhängnis wurde. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/austinpetsalive

Der kleine Vierbeiner war gerade draußen unterwegs, als ihm plötzlich eine Schlange vor die Pfoten fiel. Statt der Fellnase aus dem Weg zu gehen, wählte das Kriechtier den Angriff und biss Neville sowohl in die Zunge als auch in die Nähe seines Auges.

Als die Besitzer des Hundes von der heimtückischen Attacke erfuhren, eilten sie sofort in die "APA!"-Tierheim-Praxis.

"Sein Gesicht ist so stark angeschwollen, dass wir die Bisswunden gar nicht mehr finden können", berichtete das tierische Team in einem früheren Beitrag auf Instagram. Die Herrchen des Vierbeiners standen vor einer schweren Entscheidung: einschläfern oder eine Behandlung durchführen lassen.

Für die aufwendige medizinische Behandlung des Rüden fehlten der Familie die finanziellen Mittel. Doch sie wollte die Fellnasse leben lassen.

"Als Nevilles Familie begriff, was nötig wäre, um ihn zu retten, trafen sie die herzzerreißende Entscheidung, ihn abzugeben – und fragten uns, ob wir ihm eine Chance geben könnten", erklärte APA!.

Kurz nach der Einwilligung injizierten die Mediziner dem Rüden sofort ein Gegengift, gaben ihm Infusionen und jede Menge Schmerzmittel.

Der Vierbeiner war trotz des schnellen Handels der Tierorganisation noch nicht über dem Berg – seine Prognose war ungewiss.