Nach Jahren im Tierheim: Kaziu sehnt sich nach einer eigenen Familie

Großröhrsdorf (Sachsen) - Rüde Kaziu wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf eine Familie, die ihm noch einmal zeigt, wie schön ein Hundeleben sein kann.

Kaziu sehnt sich nach Liebe und einem eigenen Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde der etwa elf Jahre alte Kaziu einst gefunden und verbrachte anschließend mehrere Jahre in einem polnischen Tierheim, bevor er ins Tierheim Großröhrsdorf kam.

Die Fellnase sieht und hört inzwischen nicht mehr besonders gut und verschläft einen Großteil des Tages gemütlich in seinem weichen Körbchen.

Auch beim Spazierengehen lässt es der kleine Rüde ruhig angehen: Hektik ist nicht sein Ding. Viel lieber schnüffelt er in aller Ruhe und genießt seine Spaziergänge in seinem eigenen Tempo.

Die Mitarbeiter beschreiben Kaziu als einen kleinen Opi, "der das Leben inzwischen etwas langsamer angeht" und dabei trotzdem jede Menge Appetit hat. Insbesondere Hundekekse haben es ihm angetan.