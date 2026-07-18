Nach Jahren im Tierheim: Kaziu sehnt sich nach einer eigenen Familie
Großröhrsdorf (Sachsen) - Rüde Kaziu wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf eine Familie, die ihm noch einmal zeigt, wie schön ein Hundeleben sein kann.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde der etwa elf Jahre alte Kaziu einst gefunden und verbrachte anschließend mehrere Jahre in einem polnischen Tierheim, bevor er ins Tierheim Großröhrsdorf kam.
Die Fellnase sieht und hört inzwischen nicht mehr besonders gut und verschläft einen Großteil des Tages gemütlich in seinem weichen Körbchen.
Auch beim Spazierengehen lässt es der kleine Rüde ruhig angehen: Hektik ist nicht sein Ding. Viel lieber schnüffelt er in aller Ruhe und genießt seine Spaziergänge in seinem eigenen Tempo.
Die Mitarbeiter beschreiben Kaziu als einen kleinen Opi, "der das Leben inzwischen etwas langsamer angeht" und dabei trotzdem jede Menge Appetit hat. Insbesondere Hundekekse haben es ihm angetan.
Kaziu will endlich das Tierheim verlassen
Mit anderen Hunden versteht sich Kaziu gut, auch gegenüber anderen Tieren zeigt er sich friedlich. Lediglich sehr stürmische Artgenossen können ihn manchmal etwas überfordern.
Der kleine Rüde wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich anzukommen - in einem Zuhause, in dem er einfach dazugehören darf, mit Menschen, die ihn umsorgen und ihm viel Liebe schenken.
Alle weiteren Informationen zu Kaziu findet man auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de