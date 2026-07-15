Nach Liebes-Aus ihrer Besitzer: Schweizer Schäferhündin Nanouk wünscht sich endlich wieder Geborgenheit

Hamburg - Manchmal verändert ein einziger Schicksalsschlag ein ganzes Hundeleben. Genau das ist der Schweizer Schäferhündin Nanouk passiert. Die dreijährige Fellnase lebt seit dem Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim, nachdem sie infolge einer Trennung ihrer bisherigen Besitzer ihr Zuhause verloren hat.

Die Schweizer Schäferhündin Nanouk wartet im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Jetzt hofft die Vierbeinerin auf Menschen, die ihr wieder Sicherheit und Geborgenheit schenken.

Nanouk überzeugt mit ihrem besonders liebevollen Wesen, heißt es auf der Website des Tierheims. Menschen begegnet sie freundlich, sucht ihre Nähe und genießt jede Streicheleinheit.

Auch mit Hunden versteht sie sich gut und könnte problemlos mit einem anderen Vierbeiner zusammenleben. Fremden gegenüber zeigt sie sich anfangs zwar etwas zurückhaltend, fasst aber schnell Vertrauen.

Trotz ihrer offenen Art braucht Nanouk allerdings vor allem eines: Ruhe. Zwar kennt sie den Umgang mit Kindern, doch ihr neues Zuhause sollte möglichst kinderfrei sowie ohne Hektik und Trubel sein.

Statt Action und Aufregung wünscht sich die sensible Hündin entspannte Spaziergänge, gemeinsame Zeit mit ihren Besitzern und ruhige Beschäftigungen.