Baby geht morgens zu Golden Retrievern: Was dann folgt, lässt unzählige Herzen schmelzen

Richmond (Virginia, USA) - Diese tägliche Routine versüßt nicht nur einem kleinen Mädchen und drei Golden Retrievern den Tag, sondern auch Millionen Menschen! Der "Beweis": Ein Video, das überall viral geht, wo es gepostet wird. Ob Facebook, TikTok oder Instagram - der Clip erreicht seit dem Wochenbeginn überall ein Millionenpublikum. Der Grund: Die Szenen, die darin zu sehen sind, lassen reihenweise Herzen schmelzen.

Zuckersüße Routine: Die kleine Honey gibt jeden Morgen erstmal allen drei Golden Retrievern eine Umarmung. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/hdbrosriley

In dem nur wenige Sekunden langen "Werk" ist zu sehen, wie die kleine Honey aus Richmond in Virginia am Morgen nach dem Aufstehen zu den drei Golden Retrievern ihrer Familie geht.

Zielstrebig begrüßt sie zunächst Hunde-Dame Millie. Die achtjährige Fellnase liegt gerade auf dem Boden, als sie von dem Kind eine herzliche Umarmung erhält. Danach geht es für das Baby-Girl direkt zu Golden Retriever Nummer zwei, dem dreijährigen Bear.

Der Rüde darf sich einer ebenso liebevollen Umarmung erfreuen. Zuletzt versucht Honey ihr Glück bei der Golden-Retriever-Seniorin Riley. Diesmal klappt die Umarmung nicht ganz so gut. Deshalb drückt das Mädchen seinen Kopf anschließend einfach noch gegen den der elfjährigen Hündin.

"Das Erste, was sie jeden Morgen tut", heißt es im knappen Insta-Kommentar neben dem Video. Das reicht allerdings auch völlig aus.