Nach sieben Jahren im Tierheim: Beim Abschied von Hund Kylo bleibt kein Auge trocken

USA - Nach sieben langen Jahren fand ein Vierbeiner endlich sein Für-immer-Zuhause: Hund Kylo Jace war bis dahin der "am längsten im Tierheim lebende Bewohner" - jetzt beginnt sein ganz eigenes Happy End!

Kylo wurde am Wochenende von seiner Hundemama abgeholt, nachdem sie über sieben Monate hinweg sein Vertrauen aufgebaut hatte. © Screenshot/Facebook/SPCA of Anne Arundel County﻿

Selbst die Mitarbeiter des Tierheims im US-Bundesstaat Maryland konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als die Fellnase endlich zu ihrer neuen Besitzerin ziehen durfte.

In einem emotionalen Facebook-Beitrag hatte die Society for the Prevention of Cruelty (SPCA) von Anne Arundel County mehrere herzerwärmende Bilder geteilt und verkündet, dass Kylo Jace endlich ein neues Zuhause gefunden hat!

"Kylo ist ein Hund, der sehr viele Treffen mit einem Menschen braucht, bevor er vollständig Vertrauen fasst und sich wohl genug fühlt, seine fröhliche, alberne und wundervolle Persönlichkeit zu zeigen. Im Laufe der Jahre gab es nur wenige Ehrenamtliche und Mitarbeiter, die sein Vertrauen gewinnen konnten", hieß es in dem Beitrag.

Dem Tierheim sei deshalb von Anfang an klar gewesen, dass es einen ganz besonderen Menschen brauchen würde - jemanden, der bereit sei, die nötige Zeit, Geduld und Hingabe aufzubringen, um Kylos Vertrauen zu gewinnen. Genau diesen Menschen hatten sie schließlich gefunden.

Über sieben Monate hinweg hatte seine neue Besitzerin den Hund zweimal pro Woche im Tierheim besucht. Schritt für Schritt fasste Kylo Vertrauen zu ihr. Später fanden auch Besuche in seinem zukünftigen Zuhause statt, damit er sich in aller Ruhe an seine neue Umgebung gewöhnen konnte.